"Ya soy un hombre": Klaebo conquista los 50 km y rompe récords en los Olímpicos de Milán-Cortina

El noruego Johannes Klaebo conquistó los 50 kilómetros con salida clásica en el esquí de fondo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, firmando su sexto oro en la cita italiana y elevando a 11 su récord personal de títulos olímpicos de invierno. La prueba cerró una quincena perfecta para el fondista de 29 años.

Klaebo completó pleno en todas las competencias en las que tomó la salida, repitiendo la hazaña que ya había conseguido en el Mundial de Trondheim un año antes, donde también ganó seis de seis. En Milán-Cortina sumó cuatro oros individuales y dos por equipos, consolidando una actuación sin precedentes recientes en el esquí de fondo.

El podio de los 50 km fue completamente noruego: Martin Nyenget se quedó con la plata y Emil Iversen con el bronce, confirmando la hegemonía escandinava en la distancia reina.

En Noruega dicen que si quieres hacerte un hombre, tienes que ganar los 50 kilómetros. Hoy lo he hecho”, declaró Klaebo tras la competencia, calificando estas como “dos semanas perfectas”.

Antes de llegar a Italia, el noruego acumulaba cinco oros olímpicos (tres en Pyeongchang 2018 y dos en Pekín 2022). Con los seis obtenidos ahora, dejó atrás la anterior plusmarca de ocho títulos que compartían Ole Einar Bjorndalen, Marit Bjorgen y Bjorn Daehlie.

En el total de medallas olímpicas de invierno suma 13 preseas, a dos del récord absoluto de 15 que posee Bjorgen. Para aspirar a esa marca deberá esperar a la edición de 2030 en los Alpes franceses.

Si se consideran también los Juegos de verano, Klaebo es el segundo deportista con más oros olímpicos, solo por detrás del exnadador estadounidense Michael Phelps, quien conquistó 23 títulos entre Atenas 2004 y Río 2016.

La ausencia de su principal rival, el ruso Alexander Bolshunov, no autorizado a competir bajo bandera neutral, marcó el contexto competitivo, pero no resta magnitud a una actuación que ya ocupa un lugar central en la historia olímpica.

Martin Loewstroem Nyenget, Johannes Hoesflot Klaebo y Emil Iversen celebran que Noruega hizo el 1, 2 y 3 en los 50km en los Juegos Olímpicos de Invierno. AFP

Los 11 oros olímpicos de Johannes Klaebo

Milano Cortina 2026 (5 oros)

Esquiatlón 20 km (10 km + 10 km)

Sprint individual (clásico)

10 km individual (salida por intervalos)

Relevo 4 x 7.5 km

Sprint por equipos (estilo libre)

50 km con salida clásica

Beijing 2022 (2 oros)

Sprint individual (estilo libre)

Sprint por equipos (estilo clásico), junto a Erik Valnes

PyeongChang 2018 (3 oros)

Sprint individual (estilo clásico)

Sprint por equipos (estilo libre)

Relevo 4 x 10 km