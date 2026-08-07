Juegos Centroamericanos 2026: México suma ocho medallas en una nueva jornada del atletismo

La delegación mexicana volvió a tener una jornada productiva en el atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar ocho medallas en las distintas pruebas del programa. El balance del día fue de una medalla de oro, tres de plata y cuatro de bronce, resultados que permitieron al equipo nacional seguir incrementando su cosecha de preseas en la recta final de la justa.

El oro llegó gracias al fondista José Santana en los 10 mil metros. Además, México tuvo presencia constante en el podio con tres medallas en los 3 mil metros con obstáculos, tres más en los 800 metros y un bronce en el salto con pértiga.

José Santana conquista el oro en los 10 mil metros

La única medalla de oro para México en la jornada fue conseguida por José Santana, quien se proclamó campeón de los 10 mil metros tras completar la prueba con un tiempo de 29:28.69.

El fondista mexicano mantuvo el ritmo del grupo puntero durante gran parte de la competencia y fue en las últimas vueltas cuando logró marcar la diferencia para quedarse con el primer lugar.

Su cierre le permitió cruzar la meta con una ventaja de 5.10 segundos sobre el puertorriqueño Héctor Pagán, quien obtuvo la medalla de plata.

El podio fue completado por el guatemalteco Alberto González, que finalizó a 17.12 segundos del registro de Santana y se quedó con la medalla de bronce.

Tres medallas para México en los 3 mil metros con obstáculos

La prueba de los 3 mil metros con obstáculos entregó tres preseas para la delegación mexicana.

En la rama femenil, Sabrina Salcedo conquistó la medalla de plata al finalizar a 15.20 segundos de la campeona. Su compañera Arian Chía completó el podio con la medalla de bronce tras cruzar la meta a 15.80 segundos del primer lugar.

La cubana Anisleidis Ochoa se quedó con el oro y estableció un nuevo récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con un tiempo de 9:50.88.

En la categoría varonil, César Gómez consiguió la medalla de plata en una de las finales más cerradas de la jornada.

El mexicano reaccionó en el tramo final de la competencia y, después del último obstáculo, logró colocarse en zona de medallas para terminar apenas a 78 centésimas del panameño Diddier Rodríguez, quien se llevó el oro.

El bronce correspondió a Víctor Ortiz, que concluyó la prueba a solo 91 centésimas del tiempo del campeón.

Sabrina Salcedo medalla de plata. Jonathan Duenas/Mexsport

Los 800 metros aportan tres preseas más para la delegación mexicana

México también tuvo una destacada actuación en los 800 metros, donde obtuvo una medalla de plata y dos de bronce.

En la rama femenil, Lorena Rangel finalizó en el segundo lugar para quedarse con la plata, mientras que Verónica Ángel completó el podio con la medalla de bronce.

La cubana Daily Cooper conquistó el oro e impuso un nuevo récord centrocaribeño al registrar un tiempo de 1:59.00. Rangel cruzó la meta con una diferencia de 5.29 segundos respecto a la campeona y Verónica Ángel lo hizo a 7.28 segundos.

En la final varonil, Jesús López consiguió la medalla de bronce en una competencia definida por márgenes mínimos.

El dominicano Fredy Agramonte obtuvo el oro con un tiempo de 1:46.07, mientras que el venezolano José Maita terminó segundo a solo tres centésimas del ganador. López completó el podio al finalizar a 79 centésimas del primer lugar.

Lorena Rangel ganó plata. Adrian Macias/Mexsport

Andrea Velasco aporta un bronce en salto con pértiga

Andrea Velasco aseguró el tercer lugar tras superar los 3.90 metros en su mejor intento.

La marca le permitió terminar con una ventaja de 30 centímetros sobre la cuarta posición, mientras que quedó a 20 centímetros de Karelia James, quien obtuvo la plata, y a 30 centímetros de Aslin Quiala, ambas representantes de Cuba.

Con esta actuación, México cerró la jornada de atletismo con ocho medallas para seguir aumentando su cosecha en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.