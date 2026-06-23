Karim López: el giro  que lo lleva a Memphis y un futuro prometedor en la NBA

El Draft de la NBA 2026 nos regaló uno de esos momentos que mantienen a los aficionados al borde del asiento. Aunque la ceremonia oficial en el estrado vinculó inicialmente a Karim López con los Pistones de Detroit , la realidad es que el alero mexicano se suma a las filas de los Grizzlies de Memphis.

El movimiento ha sido ampliamente cubierto por la prensa especializada en Estados Unidos, destacando que López, quien llega tras su paso por los New Zealand Breakers, es una pieza clave para el proyecto de reconstrucción de Memphis. Según reportes de Hoops Rumors y Commercial Appeal, la decisión de integrar al joven de 19 años es una apuesta clara por el desarrollo a largo plazo.

Lo más emocionante para el futuro de López es el entorno que encontrará en Memphis es que compartirá vestuario con Cameron Boozer, la exigente y talentosa selección número 3 del Draft de este año, formando un núcleo joven que promete dar de qué hablar.

A diferencia de otros destinos, el esquema de los Grizzlies ofrece un ecosistema con bajas presiones inmediatas, lo que permitirá a López enfocarse en pulir su tiro exterior y potenciar su imponente físico sin la urgencia de resultados inmediatos. Para el basquetbol mexicano, este traspaso marca un hito histórico, consolidando a López como una figura a seguir en la liga. Con el respaldo de una franquicia que sabe cómo desarrollar talento joven, el camino de Karim en la NBA tendrá un comienzo favorable.

Karim López, de Detroit a Memphis en un movimiento estratégico. AFP

De Sonora para el mundo

Previo al Draft de la NBA 2026 en Nueva York, Karim López vivió un emotivo encuentro con el cantante Carín León. Ambos sonorenses compartieron un momento que se volvió viral, destacando el orgullo de representar a su natal Hermosillo en escenarios globales. Carín León, visiblemente emocionado, elogió el talento y la trayectoria de López, celebrando que un paisano esté a punto de hacer historia. Esta reunión reafirmó el fuerte sentido de identidad y raíces mexicanas que ambos proyectan al mundo.