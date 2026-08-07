Los Ángeles 2028: La historia de México en futbol varonil de Juegos Olímpicos

La Selección Mexicana de futbol varonil volverá a estar presente en Juegos Olímpicos tras 8 años de espera. El historial dicta 2 preseas en las últimas tres apariciones que ha tenido el conjunto Tricolor en la justa; la medalla de oro más reciente conseguida por la delegación mexicana en el evento más importante del deporte fue la del Tri en Londres 2012.

En la historia de los Juegos Olímpicos, México suma dos medallas en futbol varonil, mismas que se obtuvieron en Londres 2012 (oro Vs Brasil) y Tokio 2020/21 (bronce tras imponerse a a Japón).

Medalla de Oro entregada durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Mexsport

Para los Juegos Olímpicos de París, México fracasó y no logró obtener su boleto para la justa celebrada en la capital del amor.

La historia para Los Ángeles 2028 será diferente, ya que la justa se llevará a cabo entre el 14 al 30 de julio, donde el representativo mexicano intentará subir al podio por tercera ocasión en su historia.

Resultados de México en futbol varonil de Juegos Olímpicos

Con dos medallas, una caída por la contienda por el bronce (1968), así se componen las 12 participaciones de México varonil en futbol dentro de la historia de los Juegos Olímpicos:

Ámsterdam 1928 / Octavos de Final, perdió 7-1 ante España.

Londres 1948 / Octavos de Final, perdió 5-3 contra Corea del Sur.

Tokio 1964 / eliminado en Fase de Grupos.

México 1968 / cayó 2-0 por la medalla de bronce ante Japón.

Múnich 1972 / avanzó a la Segunda Fase, misma en la que fue derrotado.

Montreal 1976 / eliminado en Fase de Grupos.

Barcelona 1992 / eliminado en Fase de Grupos.

Atlanta 1996 / eliminado en Cuartos de Final tras caer 0-2 ante Nigeria.

Atenas 2004 / eliminado en Fase de Grupos.

Londres 2012 / Medalla de Oro, 2-1 Vs Brasil.

Río de Janeiro 2016 / eliminado en Fase de Grupos.

Tokio 2020-21 / Medalla de bronce, 3-1 Vs Japón.

* En un total de 16 ediciones no calificó: París 1900, St. Louis 1904, Londres 1908, Estocolmo 1912, Amberes 1920, París 1924, Berlín 1936, Helsinki 1952, Melbourne 1956, Roma 1960, Moscú 1980, Los Ángeles 1984, Seúl 1988, Sidney 2000, Beijing 2008 y París 2024.

BFG