Juárez es el ÚNICO equipo de Liga MX que gana en el inicio de la segunda jornada de la Leagues Cup

La segunda jornada de la Leagues Cup 2026 comenzó con un saldo negativo para los clubes de la Liga MX. De los cinco equipos mexicanos que vieron acción, únicamente los Bravos de Ciudad Juárez consiguieron una victoria en tiempo regular, resultado que los mantiene con paso perfecto y los coloca de forma momentánea como líderes de la clasificación de la Liga MX dentro del torneo.

La jornada también dejó las eliminaciones de Atlas, Pachuca y Pumas, que ya no tienen posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente fase. Tigres, por su parte, rescató un punto adicional al imponerse en la tanda de penales y mantiene vivas sus opciones de clasificación.

Charlotte FC elimina al Atlas con triunfo 2-0

Atlas sufrió su segunda derrota del torneo al caer 2-0 frente al Charlotte FC y quedó matemáticamente eliminado de la Leagues Cup.

El encuentro permaneció sin anotaciones durante más de 75 minutos, pero el conjunto estadounidense resolvió el partido en el cierre. Liel Abada abrió el marcador al minuto 78 y Tyger Smalls sentenció la victoria al 90+5.

Los Rojinegros ya habían perdido en la primera jornada por marcador de 3-1 frente al Columbus Crew, por lo que el segundo descalabro los dejó sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Charlotte, por su parte, llegó a dos victorias y se colocó entre los mejores equipos de la MLS en el torneo.

Atlas ya no tiene posibilidades de avanzar, Luis Fernando Toris/Mexsport

Columbus Crew deja fuera al Pachuca

Pachuca también quedó eliminado después de perder 2-1 frente al Columbus Crew.

El conjunto estadounidense tomó ventaja desde el minuto 19 gracias a Brais Méndez y amplió la diferencia en el tiempo agregado del primer tiempo con un gol de Daniel Gazdag.

Oussama Idrissi descontó para los Tuzos al minuto 72, pero apenas dos minutos después Sergio Barreto fue expulsado por doble tarjeta amarilla, situación que complicó cualquier intento de remontada.

Con dos derrotas en dos partidos, Pachuca ya no tiene posibilidades de clasificar a la siguiente fase, aunque todavía disputará un último compromiso en la fase regular.

Pachuca está eliminado de Leagues Cup. Eduardo Serratos/Mexsport

FC Cincinnati también elimina a Pumas

Pumas tampoco pudo mantenerse con vida en el torneo tras caer 2-0 frente al FC Cincinnati.

El equipo de la MLS abrió el marcador en el tiempo agregado del primer tiempo con un gol de Pavel Bucha al 45+1. Ya en los minutos finales, Kenji Mboma Dem marcó el segundo tanto al 90+3 para asegurar la victoria del conjunto estadounidense.

Después de perder también en la primera jornada, el equipo universitario quedó eliminado de la competencia sin opciones de alcanzar los puestos de clasificación.

Pumas se queda fuera de la siguiente ronda. Jorge Martinez/Mexsport

Tigres gana en penales y mantiene esperanzas

Tigres sumó un punto adicional tras empatar 0-0 con Minnesota United y quedarse con la tanda de penales por marcador de 4-2.

Los cobros acertados del conjunto regiomontano fueron obra de Juan Brunetta, Fernando Gorriarán, Ozziel Herrera y Diego Lainez. Del lado estadounidense únicamente anotaron Carlos Harvey y Wil Trapp.

Con este resultado, los felinos llegaron a cuatro puntos y mantienen posibilidades de avanzar a la siguiente ronda en la última jornada.

Tigres mantiene esperanzas de avanzar. Jose Hernandez/Mexsport

Juárez da la cara por la Liga MX y suma su segunda victoria

Los Bravos de Ciudad Juárez fueron el único club mexicano que consiguió una victoria en tiempo regular durante el arranque de la segunda fecha.

Vancouver Whitecaps abrió el marcador al minuto 12 por conducto de Jeevan Badwal, pero el conjunto fronterizo respondió antes del descanso con el empate de Ettson Ayón al 34.

En la segunda mitad llegó la remontada. Óscar Estupiñán marcó el 2-1 al minuto 74 y Ricardinho sentenció el encuentro al 90+6 para darle el triunfo 3-1 a los Bravos.

Con seis puntos, Juárez se mantiene con paso perfecto y ocupa de manera provisional el primer lugar entre los equipos de la Liga MX en la Leagues Cup. Su último compromiso de la fase será frente al Real Salt Lake.

Juárez da la cara por Liga MX. Ali Arabpour/Mexsport

Así marcha la clasificación de la Leagues Cup

Con los resultados del inicio de la segunda jornada, los puestos de clasificación provisionales quedaron de la siguiente manera.

Liga MX

Juárez Tigres Toluca América

MLS

Charlotte FC FC Cincinnati Columbus Crew Portland Timbers

Partidos del sábado 8 de agosto en Leagues Cup

La actividad de la segunda jornada continuará este sábado con cinco encuentros: