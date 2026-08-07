Viernes 7 de agosto: México alcanza 164 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos 2026

Una vez más fue un día ejemplar para la delegación mexicana que participa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, al obtener 11 preseas doradas y acumular 164 metales de oro, lo que permite mantenerse en el liderato de la justa deportiva.

Fueron 34 preseas en total durante el día: 11 de oro, 13 de plata y 10 de bronce, las que los atletas mexicanos lograron aportar para mantenerse en la cima del medallero.

Sin embargo, una de las victorias que ya se cantaban desde antes era la de la Selección Mexicana de Futbol, que por la noche disputó la Final ante Venezuela y cayó en penales ante la vinotinto.

Los metales dorados llegaron en las disciplinas de tenis de mesa, con Rogelio Castro, quien venció 4-0 en la final al puertorriqueño Adrián Pérez. También aportó en la misma disciplina pero en la categoría de dobles, acompañado de Marcos Madrid, ganando 3-0 ante Puerto Rico.

Natación artística fue otra de las disciplinas que se coronó en lo más alto del podio, en el equipo mixto libre. En boxeo, Valeria Amparán ganó el oro en la división de 51 kilos femenil.

Las preseas del día

Rogelio Castro, arrasó en tenis de mesa Mexsport

Canotaje (4): Beatriz Briones (K1-200m), Beatriz Briones y Maricela Montemayor (K2-500m), Daniel Ledesma (K1-1000m), y el equipo femenil de K4-500m (Beatriz Briones, Karen Berrelleza, Ana Ximena Hernández y Maricela Montemayor).

Tenis de Mesa (2): Rogelio Castro (Individual masculino) y la dupla Rogelio Castro / Marcos Madrid (Dobles masculino).

Halterofilia (3): Jorge Cárdenas (Modalidad de arranque 71 kg) y cosecha adicional en la jornada de pesas.

Natación Artística (1): Equipo Mixto Libre (Rutina cuatro elementos).

Boxeo (1): Valeria Amparán (División 51 kg femenil).

Las de plata

Los dirigidos por Eduardo Arce se quedaron con la plata Mexsport

Fútbol Varonil (1): Selección Sub-23 (tras caer en penaltis 3-2 ante Venezuela).

Boxeo (6): Javier Cruz (90 kg), Hugo Barrón (65 kg), Lorien Alonso (75 kg fem.), Darianne Hernández (65 kg fem.), Guadalupe Torres (57 kg fem.) y Paula Hernández (60 kg fem.).

Atletismo (3): Lorena Rangel (800m fem.), César Gómez (3,000m con obstáculos masc.) y Sabrina Salcedo (3,000m con obstáculos fem.).

Halterofilia (1): Aremi Fuentes (Arranque y envión).

Squash (1): Equipo masculino.

Tenis de Mesa (1): Clio Bárcenas (Individual femenino).

Las de bronce

Marcos Madrid en tenis de mesa Mexsport

Atletismo

Tonatiu López – 800 metros planos masculino.

Arian Chía – 3,000 metros con obstáculos femenino.

Ana Velasco – Salto con pértiga femenino.

Tenis de Mesa: Marcos Madrid – Individual masculino.

Canotaje:

Equipo Masculino de K4 500m (Mauricio Figueroa, Daniel Ledesma, Diego Popa y Jahir Zúñiga).

Halterofilia / Levantamiento de Pesas:

Mauricio Canul – Modalidad envión (Categoría 88 kg masculino).

Karate:

José Ávila – División Kumite -75 kg masculino.

Ecuestre:

Nicolás Pizarro – Salto individual.

Vela:

Alec Vázquez – Bote individual masculino.