Sorprenden a futbolista del Mazatlán; le pidieron su liga

Unos aficionados sorprendieron a la futbolista del Mazatlán, Lucy Ortiz, al finalizar el partido que perdieron las ‘Cañoneras’ por 4-0 frente al América en el Estadio Ciudad de los Deportes, duelo de la jornada 5 de la Liga MX femenil.

La originaria de Texas, Estados Unidos, accedió a tomarse una selfie con dos aficionados. Después de hacerlo, uno de ellos le pidió la playera, pero lo que le llamó la atención fue la otra solicitud: su liga de cabello.

La futbolista de 23 años lanzó un ‘¿qué?’, para después acceder a la petición y quitarse la liga de su cabello para dársela al aficionado.

El Mazatlán había tenido un inicio frenético, con dos victorias, pero desde la jornada 3 ha ido a la baja, tras la goleada que le propinó Pumas por 3-0, empate 1-1 ante Atlas y goleada de 4-0 que le dio el América. Se ubican en el onceavo sitio general de la Liga MX Femenil.

¿QUIÉN ES LA FUTBOLISTA DEL MAZATLÁN, LUCY ORTIZ?

Lucy Eleanor Ortiz nació un 27 de marzo de 2002. Tiene nacionalidad estadunidense y ecuatoriana. Se desempeña como mediocampista y su perfil es el derecho.

Lucy Ortiz tiene nacionalidad estadunidense y ecuatoriana Mexsport

La futbolista se integró a las ‘Cañoneras’ desde el Torneo Apertura 2025, siendo su primera experiencia en la Liga MX Femenil. Llegó proveniente de la Universidad de Louisiana.

Con el Mazatlán, Lucy Ortiz debutó un 28 de julio de 2025 en un partido frente a las Tuzas del Pachuca.

En el Clausura 2026, la futbolista es inamovible en el once titular del Mazatlán femenil, lleva cinco titularidades.

Marcó su primer gol con Mazatlán en el duelo contra Santos Laguna, un 12 de enero de 2026, partido correspondiente a la jornada 2.