¡Ya son campeones! Hijos de Efraín Juárez y Carrasquilla se coronan con Pumas

El fin de semana resultó redondo y lleno de festejos para la afición auriazul. Tras la euforia que desató el triunfo del primer equipo sobre el América en Ciudad Universitaria, las alegrías continuaron al día siguiente, pero esta vez desde las bases formativas. El Club Universidad Nacional sumó un nuevo trofeo a sus vitrinas gracias al enorme esfuerzo de sus categorías infantiles, donde brillan con luz propia los hijos de Efraín Juárez y Adalberto Carrasquilla. Estos pequeños talentos demostraron que traen el buen futbol en la sangre y ya son campeones con Pumas en un certamen que desató la locura entre los familiares y seguidores universitarios.

La categoría Sub-10 de Pumas celebrando con sus medallas. Foto de X: @PumasMXCantera

La cita dorada ocurrió el domingo, cuando la categoría Sub-10 de Pumas disputó la gran final de la famosa Copa Bears. En un partido lleno de emociones, sudor y mucha garra, los 'cachorros' lograron imponerse con un marcador de 1-0 frente a la escuadra de Gineses. En el terreno de juego, el hijo del actual director técnico del primer equipo defendió la camiseta portando el dorsal 54, mientras que el heredero del talentoso mediocampista panameño derrochó magia con el número 56 en la espalda. Ambos infantes actuaron como piezas fundamentales para que la escuadra felina levantara el título en las instalaciones del Colegio Cedros International School.

LA PRESENCIA DE LOS ÍDOLOS Y EL APOYO FAMILIAR

El ambiente en las gradas fue inmejorable y digno de una final de primera división. El propio Efraín Juárez no dudó en asistir al colegio para apoyar a su hijo y al resto del plantel infantil. Lejos de quedarse sentado de forma pasiva, el estratega vivió el encuentro al filo de la butaca. Gracias a un video que compartió en redes sociales el exguardameta y actual coordinador de porteros del club, Odín Patiño, los aficionados notaron cómo Juárez lanzó un par de indicaciones tácticas a los pequeños desde la banda y, al escuchar el silbatazo final, se unió al tradicional y ensordecedor grito de 'Goya' para celebrar el campeonato a todo pulmón.

Los pequeños de Pumas Sub-10 celebrando su título. Foto de X: @PumasMXCantera

Por su parte, el entorno de Adalberto Carrasquilla también documentó el momento de gloria. La familia del jugador publicó diversas imágenes donde se observa al pequeño 'Coco' sonriendo y abrazando el anhelado trofeo de campeón. Este torneo anual, diseñado para promover la competitividad sana y la convivencia a través del futbol y el basquetbol, sirvió como el escenario perfecto para confirmar que el futuro de la cantera está en buenas manos. Esta victoria infantil cerró una semana espectacular para todo el entorno de Pumas, reafirmando que el compromiso con el triunfo busca seguir siendo el sello principal de la institución universitaria en todas sus divisiones.

EL FUTURO AURIAZUL SE ESCRIBE EN LA COPA BEARS

La Copa Bears no es un torneo cualquiera; se trata de una competencia organizada por el Cedros International School que reúne a lo mejor de las academias y colegios en México. Para los pequeños felinos, ganar este certamen representó la culminación de semanas de entrenamiento y disciplina. La presencia de figuras como Efraín Juárez y el apoyo constante de Carrasquilla desde la distancia inyectó una motivación extra en los niños, quienes entendieron desde temprana edad lo que significa portar el escudo de la UNAM.

Efraín Juárez abrazando a su hijo. Mexsport

Con este título, la Sub-10 de Pumas da esperanzas de mantener la mística del club viva desde la raíz. Mientras el primer equipo pelea en los puestos altos de la Liga MX, los 'cachorros' ya probaron las mieles del éxito, demostrando que la formación integral y el amor por los colores son pilares inamovibles en el Pedregal. El festejo de los hijos de los ídolos actuales no solo quedó en una foto familiar, sino que se convirtió en la prueba de que el futbol en Pumas es, ante todo, una herencia que se transmite de generación en generación.