Mamelodi Sundowns avanza a la Challenger Cup y podría enfrentar a Toluca en la Copa Intercontinental

Mamelodi Sundowns de Sudáfrica venció este sábado al Al-Ahli Saudí en la final de la Copa África-Asia-Pacífico y avanzó a la Challenger Cup, una de las fases de la Copa Intercontinental de la FIFA. El conjunto sudafricano se impuso con un doblete de Nuno Santos y quedó a un partido de disputar la final del torneo.

La siguiente instancia enfrentará al campeón de África-Asia-Pacífico con el ganador del Derbi de las Américas, que tendrá como uno de los rivales al Toluca, campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El rival del conjunto mexicano saldrá de la Copa Libertadores, que actualmente se encuentra en semifinales. Palmeiras enfrentará a Fluminense, mientras que Flamengo se medirá con Estudiantes de La Plata de Argentina.

The sky is the limit es la frase que usa Mamelodi Sundowns con su afición. REUTERS

¿Cómo se juega la Copa Intercontinental de la FIFA?

La FIFA modificó el formato del antiguo Mundial de Clubes después de implementar una Copa Mundial de Clubes con una estructura similar a la del campeonato de selecciones. La Copa Intercontinental quedó como el torneo anual para definir al campeón entre representantes de distintas confederaciones.

El nuevo formato contempla cinco partidos y seis equipos que comienzan su participación en diferentes fases. El primer encuentro corresponde al playoff de la región África-Asia-Pacífico.

En esta edición, Al-Ahli Saudí llegó a esa instancia como campeón de la AFC y venció 1-0 al Auckland FC, representante de la OFC. El triunfo le permitió avanzar para enfrentarse con Mamelodi Sundowns, campeón de la CAF.

El equipo sudafricano ganó la Copa África-Asia-Pacífico y con ese resultado consiguió su boleto a la Challenger Cup, donde ahora espera al ganador del Derbi de las Américas.

Toluca espera rival para el Derbi de las Américas

Toluca ya tiene asegurada su participación en el Derbi de las Américas como campeón de Concacaf. Su rival será el ganador de la Copa Libertadores, que definirá a sus finalistas en las series entre Palmeiras y Fluminense, y Flamengo y Estudiantes de La Plata.

El ganador de ese partido avanzará a la Challenger Cup para enfrentar a Mamelodi Sundowns. El vencedor de esa eliminatoria será el último equipo en llegar a la final de la Copa Intercontinental.

En el partido por el título estará Paris Saint-Germain, campeón de la UEFA Champions League. El conjunto francés espera al ganador de la Challenger Cup para disputar el encuentro que definirá al campeón intercontinental.

Toluca es campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf. REUTERS

¿Cuándo y dónde se juega la fase final de la Copa Intercontinental?

Los últimos encuentros de la Copa Intercontinental se disputan a finales de año en una sede neutral para los equipos participantes. En la edición anterior, la sede fue Al Rayyan, Qatar, donde Paris Saint-Germain consiguió el campeonato.

Para esta edición todavía no están definidas las fechas ni las sedes del Derbi de las Américas, la Challenger Cup y la final de la Copa Intercontinental. Por ahora, el único camino confirmado es el avance de Mamelodi Sundowns a la siguiente fase después de conquistar la Copa África-Asia-Pacífico.