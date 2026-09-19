Rafa Márquez, presente en el Clásico de México para ver a sus seleccionados 

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, no podía perderse el Clásico de México. Ni la sorpresiva baja de su preparador físico Pol Lorente frenó su visita al Estadio Banorte.

El seleccionador arribó al Coloso de Santa Úrsula de manera discreta, igual que la semana anterior durante el Clásico Joven. Su presencia es parte del nuevo proceso que encabeza rumbo al Mundial 2030.

El América vs Chivas reunió esta noche a nueve seleccionados del Tricolor, elegidos por Rafa Márquez para la gira por Estados Unidos. Por las Águilas saltaron a la cancha Israel Reyes -con homenaje por sus 150 partidos como azulcrema- y Alan Cervantes; Isaías Violante, también convocado por la Selección, comenzó desde la banca.

Por el Rebaño Sagrado, con seis jugadores llamados a la Selección (y uno más de la Sub-20 como sparring), de inicio jugaron Raúl 'Tala' Rangel, Diego Campillo, Roberto 'Piojo' Alvarado, Luis Romo y Santiago Sandoval, mientras que Hugo Camberos fue suplente.

La visita de Rafa Márquez y compañía sucede en medio de la sorpresiva salida de Pol Lorente. El preparador físico dejó su cargo en la Selección Mexicana, para seguir a Javiern Aguirre, quien tomará el cargo de entrenador del Valencia de España.

El trabajo con los seleccionados comenzará este lunes 21 de septiembre, en el Centro de Alto Rendimiento. Rafa Márquez recibirá a 25 elementos, para alistar el juego amistoso contra Colombia (26 de septiembre, en Baltimore). El resto de los elementos, cuatro de Chivas y uno del América, llegarán directamente a New Jersey, para el juego contra la Selección de Perú.