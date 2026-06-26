Manchester United, a la caza por Gilberto Mora; los Red Devils desean al mexicano

El joven centrocampista Gilberto Mora, de tan solo 17 años, ha sido una de las sensaciones del Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Sus grandes actuaciones en el campo, su visión de juego y desequilibrio en ataque, han recordado a grandes promesas del balompié mundial.

Gilberto Mora estableció un récord con la Selección Mexicana ante Chequia REUTERS

Ahora, su nombre ya suena con fuerza en Europa. Lo que comenzó como rumores todo ha tomado fuerza con informes que lo sitúan en la agenda de varios gigantes del viejo continente.

Manchester United quiere fichar a Gilberto Mora

Según el medio TeamTalk, el Manchester United ha mandado ojeadores de forma específica para seguir de cerca a Gilberto Mora durante sus actuaciones con la Selección Mexicana en el Mundial.

Los Red Devils estuvieron representados en los tres partidos del Tricolor para observar al prodigio de los Xolos. Morita figura como una prioridad en el plan de reclutamiento del United, que busca jóvenes talentos con alto potencial para construir el futuro del equipo.

Aunque la competencia será feroz por el mexicano, el United está dispuesto a actuar con agresividad para intentar hacerse con sus servicios.

Los informes detallan que representantes del United monitorean de cerca sus movimientos, evaluando no solo su rendimiento en el campo sino también su adaptación a la presión de un torneo de la magnitud del Mundial.

Gilberto Mora vivió su primer partido de Copa del Mundo en el México Vs Sudáfrica disputado el jueves 11 de junio. Jose Luis Melgarejo

Otros gigantes de la Premier y LaLiga también siguen a Mora

Varios clubes de la Premier League han mostrado interés en fichar a Gilberto Mora. Manchester City, Chelsea, Arsenal y Liverpool figuran entre los equipos ingleses que lo tienen en su radar, atraídos por su proyección y versatilidad.

El City y Chelsea, a través de sus grupos propietarios, tuvieron representantes en el mismo partido para vigilar al mexicano, lo que evidencia la batalla que se avecina en Inglaterra por uno de los diamantes en bruto del futbol mundial.

En España, el interés es igualmente alto. El Real Madrid emerge como el principal pretendiente, ya que Mora ha expresado públicamente su sueño de jugar algún día en el Santiago Bernabéu.

El Barcelona también ha sido vinculado, completando un panorama donde los grandes de Europa compiten por asegurar su firma.