La historia mundialista toma Reforma; memoria gráfica

El Archivo Histórico de Excélsior, El Periódico de la Vida Nacional, presenta Una Mirada Mundial en las Galerías Abiertas de Paseo de la Reforma. Se trata de una selección de 33 fotografías inéditas que rememoran la participación de México como anfitrión en los mundiales de 1970 y 1986.

Gran afición. El 26 de mayo de 1970, niño se disfraza de la mascota del Mundial, Juanito. Archivo Excélsior

En 109 años de vida, Excélsior El Periódico de la Vida Nacional ha documentado las 22 Copas del Mundo, desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022. De esos encuentros deportivos, sinónimo de alegría, fiesta y unión entre millones de personas en el mundo, nuestro país ha sido en dos ocasiones sede de la máxima justa del futbol mundial: México 1970 y México 1986.

Triunfo de México. Miles de aficionados celebraron el triunfo de la Selección en el Ángel de la Independencia el 4 de junio de 1986.l Archivo Excélsior

El Archivo Histórico de El Periódico de la Vida Nacional atesora las imágenes de esas dos copas. Y ahora que México vuelve a ser sede, junto con Estados Unidos y Canadá, las comparte en este espacio de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Además, reúne un grupo de fotos de la segunda edición del Mundial de Futbol femenil, celebrada en México en 1971, donde la selección mexicana sorprendió llegando a la final contra Dinamarca, un partido definido por el triplete marcado por la danesa Susanne Augustesen, dándole así el título al conjunto europeo.

Celebración. Aficionados alemanes animan a su selección durante el Mundial, en León, Guanajuato. Archivo Excélsior

Aspectos como la vida cotidiana de cada época, así como el color de la afición son aspectos importantes a destacar en esta muestra fotográfica.

Una Mirada Mundial recuerda las hazañas en los encuentros que hicieron que futbolistas como Hugo Sánchez, Manuel Negrete, Javier Aguirre, Edson Arantes do Nascimento Pelé, Diego Armando Maradona y Susanne Augustesen, quien en la Copa Mundial Femenina de Futbol México 1971 dio el triunfo a Dinamarca, quedarán capturadas en los archivos del tiempo.