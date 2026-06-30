¿Javier Aguirre en Arabia tras el Mundial 2026?: Faitelson revela plática con su representante

México se juega la clasificación a los Octavos de Final en el Mundial 2026 este martes 30 de junio cuando enfrente a Ecuador en la cancha del Estadio Ciudad de México. Durante la previa, David Faitelson reveló que Javier Aguirre cuenta con opciones de entrenar en Arabia Saudita al Al Ittihad una vez que concluya su participación en la Copa del Mundo.

Minutos antes de que el balón comience a rodar en la cancha de la capital azteca, la afición despidió al Tri del Centro de Alto Rendimiento y, David Faitelson reveló en el programa Línea de Cuatro que el estratega de 67 años contaría con la posibilidad de entrenar al Al Ittihad de Arabia Saudita:

Ya es candidato principal luego de que el equipo buscara a Jürgen Klopp y les contestara ‘señores estoy semi-retirado’ y entonces la segunda opción para el Al Ittihad, uno de los principales equipos de Arabia Saudita, va a ser el mexicano Javier Aguirre”.

Javier Aguirre durante su tercer Mundial como entrenador de la Selección Mexicana. Mexsport

¿Javier Aguirre se ve en Arabia Saudita tras el Mundial 2026?

Fue el propio David Faitelson quien cuestionó a Javier Aguirre por la posibilidad de marcharse a dirigir al Medio Oriente, sin embargo, el actual entrenador del combinado Tricolor fue contundente y aseguró que habló con su representante para que ‘no lo molestara’ durante la Copa del Mundo… aunque uno de sus grandes sueños es dirigir en Inglaterra:

Cuando traté de confirmar la noticia con Aguirre, Aguirre me decía ‘mira, estoy concentrado en el Mundial. Le dije a mi representante que no me molestara con nada de eso hasta el final de la Copa del Mundo’, no se trata de meter ruido, pero es obvio que la Copa del Mundo te cotiza; sé que quiere dirigir en Inglaterra, no en Arabia Saudita, pero veremos qué pasa”.

Javier Aguirre ha sido parte de los 4 lideratos de México en la historia de los Mundiales. Mexsport

Una vez que México concluya su participación en el Mundial 2026, Javier Aguirre dará un paso al costado y Rafa Márquez tomará las riendas del combinado nacional de cara al proceso mundialista del 2030; diversos reportes señalan que otra de las posibilidades será que El Vasco se mantenga como uno de los dirigentes de la Selección Mexicana.

BFG