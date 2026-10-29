Guillermo Ochoa e Isaac del Toro encabezan a los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026
Guillermo Ochoa, Isaac del Toro y Doramitzi González encabezan la lista de ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026, que también reconoce a Kenia Lechuga, Yareli Acevedo, Erick Portillo y representantes del deporte paralímpico.
Guillermo Ochoa encabeza la lista de ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026, que reconoce los resultados y las trayectorias de atletas mexicanos en distintas categorías. El exportero de la Selección Mexicana recibirá la distinción por trayectoria destacada, mientras que el ciclista obtuvo el galardón de deporte profesional por segundo año consecutivo.
De acuerdo con reportes, entre los reconocidos también aparecen Kenia Lechuga, Yareli Acevedo y Erick Portillo en deporte no profesional, así como Isaac del Toro como atleta profesional.
Guillermo Ochoa y Doramitzi González reciben el reconocimiento a su trayectoria
Ochoa será distinguido después de una carrera en la que participó en seis Copas del Mundo. Su último partido como futbolista profesional fue ante República Checa, en el Estadio Banorte, durante el Mundial 2026.
En esta misma categoría figura Doramitzi González, una de las representantes más destacadas del deporte adaptado en México. La nadadora consiguió 11 medallas en Juegos Paralímpicos, cinco de ellas de oro.
Isaac del Toro repite como ganador en deporte profesional
El ciclista Isaac del Toro obtuvo el Premio Nacional de Deportes por segundo año consecutivo en la categoría profesional. El originario de Ensenada, Baja California, tuvo una temporada destacada, con resultados relevantes en competencias internacionales.
Entre sus principales logros estuvo el tercer lugar en el Tour de Francia, además de conquistar el Maillot Blanco, reconocimiento que distingue al mejor ciclista joven de la competencia.
Lechuga, Acevedo y Portillo destacan en deporte no profesional
La categoría de deporte no profesional reunió a tres atletas con resultados internacionales. Kenia Lechuga conquistó la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Remo 2026, celebrado en Ámsterdam.
Yareli Acevedo tuvo entre sus resultados más destacado la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Santiago 2025. Por su parte, Erick Portillo obtuvo la medalla de plata en la parada de la Diamond League en Roma y se convirtió en el primer mexicano en participar en unas finales del circuito.
Los tres deportistas también consiguieron medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, otro de los resultados destacados de su temporada.
Lista completa de ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026
- Deporte no profesional: Yareli Acevedo, Kenia Lechuga y Erik Portillo.
- Deporte profesional: Isaac del Toro.
- Deporte paralímpico: Rosa María Guerrero Cázares y Eduardo Sánchez Reyes.
- Entrenador: María del Rosario Espinoza, de la Selección de Parataekwondo, y Edmundo Alpízar, entrenador de Yareli Acevedo.
- Juez-árbitro: Paulina Elizabeth González Orozco, en judo.
- Trayectoria destacada en el deporte mexicano: Doramitzi González y Guillermo Ochoa.
- Fomento, protección o impulso de la práctica de los deportes: Fucho para Ciegos Puebla A.C.
Los reconocimientos serán entregados el próximo 20 de noviembre como parte de los festejos del aniversario de la Revolución Mexicana.