Guillermo Ochoa e Isaac del Toro encabezan a los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026

Guillermo Ochoa encabeza la lista de ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026, que reconoce los resultados y las trayectorias de atletas mexicanos en distintas categorías. El exportero de la Selección Mexicana recibirá la distinción por trayectoria destacada, mientras que el ciclista obtuvo el galardón de deporte profesional por segundo año consecutivo.

De acuerdo con reportes, entre los reconocidos también aparecen Kenia Lechuga, Yareli Acevedo y Erick Portillo en deporte no profesional, así como Isaac del Toro como atleta profesional.

Erick Portillo reconocido entre los ganadores. Mexsport

Guillermo Ochoa y Doramitzi González reciben el reconocimiento a su trayectoria

Ochoa será distinguido después de una carrera en la que participó en seis Copas del Mundo. Su último partido como futbolista profesional fue ante República Checa, en el Estadio Banorte, durante el Mundial 2026.

En esta misma categoría figura Doramitzi González, una de las representantes más destacadas del deporte adaptado en México. La nadadora consiguió 11 medallas en Juegos Paralímpicos, cinco de ellas de oro.

Kenia Lechuga Campeonato Mundial de Remo Mexsport

Isaac del Toro repite como ganador en deporte profesional

El ciclista Isaac del Toro obtuvo el Premio Nacional de Deportes por segundo año consecutivo en la categoría profesional. El originario de Ensenada, Baja California, tuvo una temporada destacada, con resultados relevantes en competencias internacionales.

Entre sus principales logros estuvo el tercer lugar en el Tour de Francia, además de conquistar el Maillot Blanco, reconocimiento que distingue al mejor ciclista joven de la competencia.

Isaac del Toro ganó el premio por segundo año consecutivo. Mexsport

Lechuga, Acevedo y Portillo destacan en deporte no profesional

La categoría de deporte no profesional reunió a tres atletas con resultados internacionales. Kenia Lechuga conquistó la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Remo 2026, celebrado en Ámsterdam.

Yareli Acevedo tuvo entre sus resultados más destacado la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Santiago 2025. Por su parte, Erick Portillo obtuvo la medalla de plata en la parada de la Diamond League en Roma y se convirtió en el primer mexicano en participar en unas finales del circuito.

Los tres deportistas también consiguieron medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, otro de los resultados destacados de su temporada.

Yareli Acevedo es parte de las premiadas en deporte no profesional. X @COM_Mexico

Lista completa de ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026

Deporte no profesional: Yareli Acevedo, Kenia Lechuga y Erik Portillo.

Yareli Acevedo, Kenia Lechuga y Erik Portillo. Deporte profesional: Isaac del Toro.

Isaac del Toro. Deporte paralímpico: Rosa María Guerrero Cázares y Eduardo Sánchez Reyes.

Rosa María Guerrero Cázares y Eduardo Sánchez Reyes. Entrenador: María del Rosario Espinoza, de la Selección de Parataekwondo, y Edmundo Alpízar, entrenador de Yareli Acevedo.

María del Rosario Espinoza, de la Selección de Parataekwondo, y Edmundo Alpízar, entrenador de Yareli Acevedo. Juez-árbitro: Paulina Elizabeth González Orozco, en judo.

Paulina Elizabeth González Orozco, en judo. Trayectoria destacada en el deporte mexicano: Doramitzi González y Guillermo Ochoa.

Doramitzi González y Guillermo Ochoa. Fomento, protección o impulso de la práctica de los deportes: Fucho para Ciegos Puebla A.C.

Los reconocimientos serán entregados el próximo 20 de noviembre como parte de los festejos del aniversario de la Revolución Mexicana.