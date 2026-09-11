“Que ayuden a los demás, pero respeten a Pumas”: Solari cuestiona los cambios en el calendario

Pumas venció 3-1 al León en el partido pendiente de la jornada siete de la Liga MX, pero Esteban “Tano” Solari consideró que la modificación del calendario perjudicó al conjunto universitario, debido a que tendrá menos de 72 horas para preparar su siguiente compromiso ante Chivas.

El encuentro contra la Fiera fue reprogramado por la participación del equipo guanajuatense en el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup frente al América. Tras el triunfo de su equipo, el entrenador argentino cuestionó las condiciones en las que Pumas deberá afrontar su visita a Guadalajara.

El cambio de fecha no nos vino bien. Se ha ayudado a León y Chivas, pero se perjudicó a Pumas. En tres días tenemos que ir a Guadalajara a jugar contra uno de los equipos más intensos del campeonato. Que ayuden a los demás equipos, pero que respeten a Pumas”, declaró en conferencia de prensa.

Pumas llegará a Guadalajara con varias bajas

La situación del plantel universitario se complicó con la lesión de Cristian “Chicote” Calderón, quien abandonó el encuentro ante León durante la primera mitad debido a molestias en la ingle izquierda.

Solari explicó que se trata de un problema muscular y que el jugador deberá ser evaluado para determinar la gravedad. Su situación se suma a otras ausencias que el equipo ya tenía antes del partido pendiente.

César “Chino” Huerta no estuvo disponible ante León por una molestia lumbar, mientras que Álvaro Angulo y Tony Leone se encuentran en la parte final de sus respectivas recuperaciones antes de volver a la actividad.

Sebastián Córdova también permanece fuera después de sufrir una rotura de ligamentos de la rodilla izquierda durante la Leagues Cup. El mediocampista tendrá una recuperación de larga duración.

Cristian Calderón salió lesionado en el primer tiempo del partido ante León. Adrian Macias/Mexsport

Solari habla sobre la salida de Guillermo Martínez

El técnico también se refirió a la salida de Guillermo “Memote” Martínez rumbo a Tigres. De acuerdo con su versión, Pumas presentó al delantero una propuesta para renovar el contrato, pero las partes no alcanzaron un acuerdo.

Posteriormente, Martínez planteó la posibilidad de abandonar la institución para incorporarse al conjunto regiomontano. Aunque en Pumas no querían desprenderse del atacante, Solari reconoció que el futbolista tenía otros intereses y que el club también tenía presente que su contrato terminaba en diciembre.

En Pumas queremos gente que quiera estar con nosotros porque es un club muy grande y quien venga acá tiene que estar a muerte con nosotros”, sentenció el entrenador argentino.

Finalmente, Solari descartó que el conjunto universitario tuviera alguna baja por expulsión derivada de la bronca que se presentó al término del partido contra León.