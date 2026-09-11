Gandolfi señala errores de León tras derrota ante Pumas: “No hay excusas”

Javier Gandolfi, entrenador del León, consideró que su equipo compitió ante Pumas durante buena parte del encuentro, pero errores en momentos clave terminaron por marcar la derrota 3-1 en el partido pendiente de la jornada siete del Apertura 2026.

El técnico argentino señaló que León consiguió igualar el marcador después de una primera parte equilibrada y consideró que, con ese resultado, habían conseguido resolver una de las partes más complicadas del encuentro. Sin embargo, cuando el conjunto esmeralda atravesaba su mejor momento, los universitarios marcaron el segundo tanto.

La búsqueda del empate provocó que León dejara espacios en la zona defensiva. Pumas aprovechó esa situación para completar el marcador y sentenciar el partido, de acuerdo con el análisis del entrenador.

A mi entender estuvo parejo. Tuvimos situaciones donde en el último cuarto del terreno nos faltó tener mejor toma de decisiones y el rival aprovechó transiciones”, explicó Gandolfi durante la conferencia de prensa.

Gandolfi reconoció los errores de León en su visita al Olímpico Universitario. Adrian Macias/Mexsport

El calendario condicionó decisiones, pero Gandolfi descartó excusas

El entrenador reconoció que la cantidad de partidos disputados por León entre la Liga MX y la Leagues Cup tuvo un impacto en el rendimiento del equipo. Sin embargo, evitó utilizar el calendario como justificación para el resultado obtenido ante Pumas.

Gandolfi sostuvo que la alineación que presentó en el Estadio Olímpico Universitario fue la mejor que tenía disponible para afrontar el compromiso. Algunos jugadores, precisó, llegaron con falta de ritmo debido a que no habían tenido participación habitual como titulares.

El calendario me hace tomar decisiones, pero puedo asegurar que el once que inició fue el que creí mejor para este partido”, afirmó el estratega.

Tras finalizar el partido, se desató una bronca entre ambos equipos. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Gandolfi desaprueba la pelea al final del partido

El cierre del encuentro estuvo marcado por una bronca entre jugadores de ambos equipos que terminó con la expulsión del futbolista del León Sebastián Vegas. Gandolfi reconoció que no tenía claridad sobre cómo comenzó el enfrentamiento, pero rechazó el comportamiento de sus futbolistas.

Como “cabeza de grupo”, el técnico consideró que lo ocurrido no representa una buena imagen para quienes estuvieron presentes en el estadio ni para quienes siguieron el partido mediante la transmisión.

Gandolfi también manifestó su inconformidad con la expulsión de Vegas. Consideró que prescindir del defensor representa una desventaja para León debido a lo corto que es su plantel y al desgaste acumulado durante sus compromisos de Liga MX y Leagues Cup.

El conjunto esmeralda tendrá que dejar atrás la derrota y preparar su siguiente compromiso. León recibirá al Atlético de San Luis el próximo lunes 13 de septiembre, en el partido correspondiente a la jornada ocho del Apertura 2026.