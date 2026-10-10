Skadi es finalista para el Campeonato Universal de Amazonas 2026

Skadi se convirtió en la segunda finalista por el Campeonato Universal de Amazonas 2026 del CMLL, donde ahora enfrentará a Olympia sobre el ring de la Arena México.

En la segunda fase de la eliminatoria participaron: La Jarochita, Skadi, Tessa Blanchard, Kira, India Sioux, Tabata, Marcela, Lluvia, Garra Negra y La Magnífica.

Skadi enfrentará a Olympia en la final por el Campeonato Universal de Amazonas 2026 del CMLL Foto: CMLL

Tras irse eliminando, Skadi definió su boleto al vencer a la estadunidense Tessa Blanchard.

“Me siento contenta, muy nerviosa, he luchado muchísimo por este lugar, lo disfruto mucho. No desconozco a Olympia. Creo que hemos sacado luchas increíbles tanto Hera, Olympia y Skadi. Estoy muy segura de que vamos a dar mucho de que hablar. Creo que va a ser una lucha de mucho poder y a dejar en alto la lucha libre femenina”, declaró tras la batalla.

En la lucha semifinal de relevos australianos, Máscara Dorada, Titán y Esfinge se llevaron la victoria sobre Último Guerrero, Stuka Jr y Gran Guerrero. “El Inmortal” castigó con un sentón desde la tercera cuerda a “El Bombardero Lagunero” para después ponerlo sobre toque de espaldas y se escucharan las tres palmadas.

En el evento especial de Amazonas y de rudas, las cuatro luchadoras mostraron su carácter. Las hermanas Valiente se llevaron la primera caída, pero después Persephone y Reyna Isis emparejaron las acciones. Para la tercera, Olympia cargó a “La Flor del Desierto” para después rendirla con toque de espaldas.

Duelo de poder a poder en el Match Relámpago. Blue Panther tuvo el apoyo de la afición y se llevó el triunfo por la vía de la descalificación. Averno mostró el “colmillo” al conectar un faul cuando el réferi estaba distraído, sin embargo, la máxima autoridad en el ring lo vio en las pantallas para decretar el triunfo del lagunero.

En el Match Relámpago de parejas con duración de 15 minutos, Guerrero Maya Jr y Xelhua se llevaron el triunfo sobre Barboza y El Difunto.

En la primera lucha de relevos australianos, hubo un gran ritmo y las aspirantes a Amazonas del CMLL lograron la sorpresa. Johnnie Robbie clavó las rodillas y con un puente sobre Lady Metal, se escucharon las tres palmadas para llevarse el triunfo junto a Hécate y Náutica, sobre la poblana, Candela y Valkyria.