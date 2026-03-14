Sinner espera a Alcaraz en Final de Indian Wells tras imponerse a Zverev

Consiguiendo su boleto a la Final de Indian Wells 2026 tras imponerse 6-2 y 6-4 a Alexander Zverev, Jannik Sinner buscará su primer corona en el Masters 1000 ante Carlos Alcaraz… en caso de que el español consiga su cupo esta misma tarde.

Quebrando de manera temprana en el primer set, Jannik Sinner no contó con dificultades para imponerse, aprovechando las oportunidades de break y un primer servicio que mostraba la fiabilidad del italiano en la pista dura.

Alexander Zverev pierde 7-4 la serie directa ante Jannik Sinner. Reuters

Pese a que en el segundo set la historia fue diferente y el alemán trató de disminuir a Sinner, el italiano de 24 años quebró de nueva cuenta y con más de un 76% en cuando a la cantidad de puntos ganados Consu saque, consiguió el boleto a la Final de Indian Wells 2026 en un partido que tuvo una duración total de 1 hora y 23 minutos.

Con el triunfo, Sinner consiguió su boleto a la Final y logró incrementar su ventaja en el cara a cara histórico ante Alexander Zverev, misma que lidera por 7-4; en las dos finales en las que se han enfrentado, el italiano se consagró (Australian Open y Vienna 2025).

¿Cuándo es la Final de Indian Wells 2026?

En busca de hacerse con el primer Masters 1000 de la temporada, Jannik Sinner intentará conseguir la corona de Indian Wells por primera vez en su carrera como profesional.

Estos son todos los detalles para la Final del certamen celebrado en el Indian Wells Tennis Garden.

Día: domingo 15 de marzo, 2026.

Horario: 15:00 horas.

Canal de TV: ESPN 3.

Alternativas por streaming: Disney+ Premium.

Rival de Sinner en la Final: ganador del partido entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvédev, programado para este sábado 14 de marzo en punto de las 16:00 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

La Final de Indian Wells 2026 se disputará este domingo 15 de marzo. Reuters

BFG