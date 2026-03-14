Medvedev sorprende, arrebata invicto a Alcaraz y jugará Final de Indian Wells 2026

Daniil Medvedev sorprendió, terminó con el invicto y eliminó a Carlos Alcaraz 6-3 y 7-6 (3), consiguiendo su boleto a la Final de Indian Wells 2026 en donde buscará el título frente a Jannik Sinner, quien horas antes derrotó a Zverev; ninguno de los dos que contenderán por el título, ha perdido un set en el torneo.

Saliendo en calidad de víctima, el tenista ruso de 30 años logró quebrar el servicio en el amanecer de la Semifinal, poniendo en entredicho el invicto de Alcaraz en 2026, quien hasta este partido lucía un 16-0 y prácticamente un año sin caer en cancha dura.

Los errores no forzados sepultaron las posibilidades del español en el primer set, cayendo 6-3 y conversando con su hermano (su entrenador) al inicio de la segunda manga, donde logró quebrar y ponerse 3-1 por delante, teniendo un punto que parecía ser de inflexión en la semifinal.

Carlos Alcaraz llegó con récord de 16-0 en 2026 a la Semifinal ante Medvedev. AFP

La respuesta fue inmediata. Una doble falta del murciano fue suficiente para que Medvedev mantuviera el 100% de efectividad en sus oportunidades de quiebre y sembrara nuevas dudas sobre el español de 22 años, quien volteaba desesperadamente con los suyos en busca de explicaciones y apoyo.

Ante la mirada de Dua Lipa, Carlos Alcaraz mantenía ilusión en una posible reacción que lo volviera a meter en el compromiso y soñar con disputar una nueva Final en su carrera; pese a contar con una oportunidad de hacerse del servicio de Medvedev, el español no lograba ponerse por delante.

Superando 2 set points, Medvedev igualó 5-5 durante el segundo y orilló al español a que mantuviera su servicio con la presión que esto representaba en uno de los días más complejos que vivía Alcaraz en este 2026; todo se iba a tie break.

La cancha 1 del Indian Wells Tennis Garden se vistió de gala y Medvedev impuso condiciones frente al español, finiquitando la sorpresa y consiguiendo un nuevo triunfo en Indian Wells 2026 sin ceder un solo set.

La Final del Indian Wells 2026 se disputará este domingo 15 de marzo. AFP

Con el triunfo obtenido ante Alcaraz, Daniil Medvedev consigue su tercer triunfo ante el español en 9 partidos, sumándolo a los conseguidos en la ronda de 64 de Wimbledon (2021) y en la Semifinal del US Open (2023).

La Final de Indian Wells 2026 se disputará este domingo 15 de marzo entre Jannik Sinner y Daniil Medvedev, cara a cara que domina 8-7 el italiano, mismo que ya se impuso en 3 de las 5 ocasiones en las que ha enfrentado al ruso en una contienda por el título.

BFG