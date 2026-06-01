Andrés Iniesta es nuevo director técnico del Gulf United de Emiratos Árabes

Tras anunciar su retiro de las canchas, Andrés Iniesta confirmó su primer trabajo como director técnico profesional. El campeón del mundo en Sudáfrica 2010 asumirá las riendas del Gulf United FC, escuadra que compite en el balompié de los Emiratos Árabes Unidos y que se caracteriza por su enfoque en el desarrollo de futbolistas jóvenes.

El mensaje de Iniesta en su nueva faceta

Fiel a su estilo mesurado pero ambicioso, el legendario exjugador del Barcelona y del Vissel Kobe utilizó sus plataformas digitales para expresar su entusiasmo por este reto en Medio Oriente. El club le dio la bienvenida formal tras concretarse la salida del técnico anterior.

Muy contento de iniciar una nueva etapa en mi vida. Un paso importante para seguir formándome como técnico y aplicar la experiencia adquirida en un equipo profesional que apuesta por el talento joven. Muchas gracias Gulf United FC por esta oportunidad. Ahora toca trabajar con total dedicación para conseguir los objetivos”, compartió el estratega español.

Iniesta es nuevo entrenador del Gulf United FC Gulf United FC

Un laboratorio ideal para plasmar el "Estilo Barça"

La llegada de Iniesta a Dubái representa un movimiento estratégico para su crecimiento profesional. Aunque se trata de un circuito con menor exposición mediática, la exigencia de la división le otorgará el fogueo necesario en el día a día. El objetivo primordial del ibérico es trasladar su privilegiada lectura de juego desde el césped hacia la pizarra, implementando una metodología formativa en una institución que prioriza la proyección de nuevas promesas.

La incorporación ha levantado una enorme expectación internacional, pues el mundo del fútbol seguirá de cerca la evolución táctica de uno de los futbolistas más inteligentes de la historia.