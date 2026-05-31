"La mayor experiencia": Aguirre pide apoyo total para la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Antes de que la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 fuera presentada con la voz de Roberto Gómez Bolaños, Javier Aguirre apareció para dirigir un pequeño discurso y motivar no solo a los 26 jugadores, sino también para transmitir un mensaje al país de que saldrán a darlo todo en cada uno de los encuentros.

Con una importante parte del país esperando el anuncio a las 20 horas del sábado 31 de mayo, la Selección Mexicana de futbol emitió un video donde Javier Aguirre fue el primero en aparecer, no solo para nombrar jugadores, sino para transmitir un mensaje de unidad que espera haga una conexión entre el equipo y el público.

“Buenas noches a todos y todas. Los saludo con mucho cariño y mucha ilusión porque esta es una noche especial. Estamos a días de empezar el mundial, el tercer mundial en nuestro país”, arrancó el timonel tricolor, destacando la importancia del evento siendo México el primer y único país hasta ahora que ha albergado tres Copas del Mundo de la FIFA.

Para el seleccionador, el reto va más allá de la estrategia en el banquillo, pues utilizó su memoria personal para intentar inspirar a sus dirigidos señalándoles que vivirán una experiencia única jugando en su casa, con el Estadio Ciudad de México y el Estadio Guadalajara como bastiones en la fase de grupos ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia .

Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana, no quedó satisfecho por el rendimiento ofensivo ante Australia. Mexsport

“Como futbolista les puedo decir que es la mayor experiencia que he tenido en mi carrera deportiva haber jugado al mundial en mi casa, en el 86”, sentenció buscando transmitir lo que él vivió hace unas décadas.

Consciente de que el respaldo en las gradas será fundamental para trascender en el torneo, el técnico lanzó una invitación directa al público: “Espero que las nuevas generaciones disfruten y apoyen a este equipo como lo hicieron en 1986 y en 1970”.

A cambio garantizó que sus jugadores saldrán a darlo todo a la cancha, incluso cuando en este momento la Selección Mexicana lleva meses sin tener una conexión real con el público ante la falta de resultados destacados.

“Por ello hemos conformado un gran equipo que va a representar a su país con valentía, con orgullo, con amor a la camiseta…nos representarán con dignidad y orgullo en la siguiente Copa del Mundo y el llamado a ir todos juntos a este mundial”.