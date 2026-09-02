Ignacio Buse hace historia para Perú en el US Open 2026

El peruano Ignacio Buse hizo historia, al convertirse en el tercer peruano en ganar un partido del US Open en el Siglo XXI, luego de vencer al estadunidense Marcos Giron por 3-6, 6-3, 6-3, 6-7 (6/8) y 6-1, en un duelo de casi cuatro horas en la pista 6 en Flushing Meadows. Además, tuvo un significado extra, siguió los pasos de su abuelo Eduardo, quien ganó su último partido en el mismo territorio en 1958.

El joven de 22 años también tuvo su primer triunfo en La Gran Manzana, en un partido que fue cancelado el martes por la lluvia. El clima también interrumpió el duelo este miércoles, cuando el sudamericano dominaba 4-3 en el tercer set.

Tras una pausa de dos horas, Ignacio Buse volvió a retomar el control del juego, apoyado por numerosos aficionados peruanos.

En el partido, el tenista registró 10 servicios aces y dejó escapar tres pelotas de partido seguidas en el tiebreak del cuarto set.

La concentración la llevó a tope y tuvo sangre fría en el momento idóneo en el último parcial de para lograr la victoria en tres horas y 48 minutos.

LOS TRES PERUANOS CON VICTORIAS EN EL US OPEN EN EL SIGLO XXI:

Ignacio Buse en 2026. Triunfo ante Marcos Giron.

en 2026. Triunfo ante Marcos Giron. Juan Pablo Varillas en 2023. Su victoria fue ante Miomir Kemanovic.

en 2023. Su victoria fue ante Miomir Kemanovic. Luis Horna en 2006 y 2007. Triunfos ante Guillermo García López y Peter Luczak, respectivamente.

Ignacio Buse busca superar lo que consiguieron sus compatriotas Jaime Yzaga, quien fue capaz de alcanzar los Cuartos de final del US Open en 1994 y de Pablo Arraya, que se quedó en la tercera ronda.