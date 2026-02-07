¡Sin condiciones! Suspenden partido en España por el mal estado del campo

El partido entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo , programado para disputarse este sábado a las 14 horas en el Estadio de Vallecas , fue oficialmente suspendido luego de que se determinara que el terreno de juego no reúne las garantías necesarias para celebrarse en condiciones de seguridad.

La decisión fue confirmada por LaLiga a través de un comunicado emitido a pocas horas del inicio del encuentro correspondiente a la jornada 23. En el mensaje, el organismo explicó que, tras una evaluación del estado actual del campo y ante la previsión de lluvias continuas, no se podía garantizar la integridad física de los futbolistas.

De acuerdo con LaLiga, el Rayo Vallecano realizó durante la semana trabajos para cambiar por completo el césped del estadio, con el objetivo de que el partido pudiera disputarse con normalidad. Sin embargo, las condiciones climatológicas adversas durante la ejecución de esos trabajos, así como las previsiones meteorológicas para las siguientes horas, impidieron que el terreno alcanzara el estado óptimo necesario.

El organismo señaló además que mantuvo una supervisión constante de las labores de mantenimiento y que trabajó de manera coordinada con el club para intentar que el encuentro pudiera celebrarse. Aun así, la evolución del campo no permitió agotar todas las opciones posibles para disputar el partido.

La suspensión se produjo en un contexto de tensión interna dentro del club madrileño. Horas antes del anuncio oficial, jugadores y cuerpo técnico del Rayo Vallecano difundieron un comunicado respaldado por la AFE , en el que denunciaron deficiencias en el estado del césped y en las instalaciones que utilizan de forma cotidiana.

En ese mensaje, el vestuario franjirrojo señaló que el estado del terreno de juego había sido claramente deficiente en las últimas semanas, una situación que, según expusieron, se fue agravando con el paso del tiempo y quedó reflejada tanto en partidos anteriores como en la situación vivida el día de la suspensión.

Las advertencias no son nuevas. En meses anteriores, un árbitro dejó constancia en el acta de un partido del equipo filial de desperfectos en el césped, además de otras carencias operativas detectadas durante ese encuentro. A ello se sumaron episodios previos en el propio Estadio de Vallecas, incluidos problemas técnicos que afectaron el funcionamiento del sistema de videoarbitraje en un partido de liga.

Conforme a la normativa vigente, se abrirá un plazo para la presentación de propuestas de una nueva fecha para la celebración del encuentro. Por ahora, el partido queda aplazado sin día definido, a la espera de que el terreno de juego reúna las condiciones necesarias para su disputa.