El Barcelona no falla ante Mallorca y se afianza como líder de LaLiga

El Barcelona hizo valer la lógica y no dejó espacio para la sorpresa. En el Camp Nou, los blaugranasvencieron 3-0 al Mallorca en la Jornada 23 de la Temporada 2025-26 de LaLiga y se mantienen firmes en la cima del campeonato.

Sin Raphinha , ausente por lesión, el peso ofensivo volvió a recaer en Lamine Yamal , quien asumió el protagonismo y terminó siendo el jugador que rompió el partido, encaminando una victoria que reafirma el dominio reciente del Barcelona sobre el conjunto bermellón.

El equipo de Hansi Flick salió decidido a imponer condiciones desde el arranque. La circulación fue rápida, la presión alta y el Mallorca apenas pudo sostenerse durante el primer tramo del encuentro. El premio llegó cerca de la media hora, cuando Robert Lewandowski apareció donde siempre: atento a un rebote dentro del área para definir y abrir el marcador.

Con la ventaja, el Barcelona administró el ritmo sin caer en la prisa. Controló el balón, evitó riesgos innecesarios y obligó al rival a correr detrás de la pelota. En la segunda parte, el partido quedó sentenciado con una acción individual de Lamine Yamal, quien sacó un disparo desde fuera del área que se convirtió en el 2-0, desatando la ovación en casa.

El cierre también tuvo sello del banquillo. Al minuto 83, Marc Bernal , quien había ingresado por Dani Olmo , encabezó una descolgada, dejó en el camino a su marcador y definió con clase para colocar el 3-0 definitivo.

Con este resultado, el FC Barcelona alcanzó 58 puntos y se mantendrá una semana más como líder del torneo. La presión ahora es para el Real Madrid , que está obligado a sumar en su visita al Mestalla frente al Valencia CF , luego de quedar a cuatro unidades de distancia.

Además del liderato, el Barcelona amplió su dominio histórico sobre el Mallorca. Los blaugranasacumulan 20 partidos consecutivos sin derrota ante los bermellones en liga, con 18 victorias y dos empates, una racha que se extiende desde el 17 de mayo de 2009 y que volvió a confirmarse en una noche sin sobresaltos en casa.