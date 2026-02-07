"Canelo" Álvarez confiesa la razón de su derrota ante Crawford y habla de su futuro en 2026 

Saúl ‘Canelo’ Álvarez habló de su dolorosa derrota contra Terence Crawford y el mexicano intentó despejar todas las dudas de porque esa noche simplemente no tuvo con que responder. Lejos de excusas tácticas, el tapatío realizó una autocrítica severa sobre su estado físico aquella noche, confesando que sufrió una desconexión total entre las órdenes de su esquina y la respuesta de sus músculos.

En una charla para el podcast Mr. Verzace, Álvarez detalló que el problema no fue la estrategia planteada por Eddy Reynoso, sino una fatiga muscular inusual que lo dejó estático, una situación que aprovechó su rival.

“Tenía las piernas cargadas, con agujetas, y no respondieron como queríamos. Sé cuáles fueron los errores en la pelea y en el campamento”, admitió el mexicano, señalando que la recuperación del peso y la velocidad fueron sus verdugos silenciosos.

El campeón de 35 años explicó que su mente procesaba el combate, pero su físico se negó a cooperar ante la movilidad de su rival. “Mi cuerpo no respondió como yo quería. Necesitaba estar más rápido, no pude recuperar el peso que buscaba y sentía las piernas cansadas”, sentenció Álvarez, reconociendo que, bajo esas condiciones, fue imposible contrarrestar el plan de pelea.

Adiós a la revancha y el regreso en septiembre

La confesión de ‘Canelo’ llega con un sabor amargo adicional: la imposibilidad de redimirse. Álvarez confirmó su deseo de ajustar cuentas, pero la decisión de Crawford de colgar los guantes ha sepultado esa oportunidad.

“Siempre le di crédito, pero pensé que debíamos pelear otra vez. Creía que habría revancha, pero decidió retirarse y hay que aceptarlo”, comentó con resignación.

Este revés y el desgaste acumulado tras años, lo cual incluye una cirugía reciente en el codo, lo han llevado a descartar una fecha emblemática para sus combates: el 5 de mayo.

“Nunca me preocupé por mi cuerpo, siempre era una pelea más. Hoy es el momento de parar y cuidarlo”, afirmó.

Sin embargo, el retiro no está en sus planes inmediatos. Canelo aseguró que su objetivo es volver en septiembre, pero advirtió que no busca rivales a modo para recuperar confianza. “No quiero una pelea fácil. Quiero enfrentar a un campeón y ofrecer una buena pelea para la gente”, concluyó.