Simeone se rinde ante Messi tras su despedida de Argentina: “Nos enseñó a pelear”

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, elogió a Lionel Messi tras la despedida del delantero de la Selección Argentina, al destacar que su legado va mucho más allá de los títulos, los récords y las estadísticas. Para el estratega argentino, la mayor enseñanza del astro es su capacidad para superar las adversidades y nunca dejar de luchar.

Durante una conferencia de prensa previa al partido del Atlético de Madrid contra el Alavés, Simeone destacó la influencia que Messi ha tenido en millones de aficionados y en el futbol argentino. El técnico consideró que la perseverancia del capitán albiceleste representa uno de los valores más importantes que dejó a su país a lo largo de su trayectoria internacional.

Sobre todo lo que nos enseñó, porque nos enseñó a pelear. Nos enseñó cuando las cosas vienen mal, a seguir insistiendo. Ese es el valor más grande que tiene Messi para los argentinos, al menos para mí”, declaró el entrenador.

Simeone destaca el legado de Lionel Messi

Además de resaltar su mentalidad competitiva, Diego Simeone reconoció que los números de Lionel Messi son extraordinarios y prácticamente insuperables. Sin embargo, también puso énfasis en el crecimiento personal y profesional del futbolista, quien ha mantenido una carrera marcada por el respeto y el comportamiento dentro y fuera de la cancha.

Para el técnico del Atlético de Madrid, conservar ese nivel de profesionalismo durante tantos años es una tarea complicada, por lo que consideró que la trayectoria del delantero merece un reconocimiento que trasciende sus condiciones futbolísticas.

Messi, por números, insuperable. La verdad que el crecimiento que ha tenido él como persona y deportista, ha roto todas las líneas posibles porque lo ha manejado siempre desde el respeto, del buen comportamiento”, explicó Simeone.

Las palabras del entrenador reflejan la admiración que existe hacia el capitán argentino, cuyo recorrido internacional lo convirtió en uno de los futbolistas más importantes de la historia.

Messi o Maradona: Simeone evita elegir al mejor

Durante la conferencia, Simeone también fue cuestionado sobre la histórica comparación entre Lionel Messi y Diego Maradona, dos de las máximas figuras del futbol argentino.

El entrenador evitó inclinarse por uno de los dos y señaló que los aficionados argentinos tuvieron la fortuna de disfrutar a dos futbolistas extraordinarios. Además, recordó que compartió cancha con Maradona durante su etapa como jugador, aunque no tuvo esa oportunidad con Messi.

No voy a entrar en el juego demagógico y fácil de elegir a uno (Diego Maradona o Messi). Tuve la suerte de jugar con Maradona y no tuve la suerte de jugar con Messi. La verdad que somos agradecidos los argentinos de haber tenido dos futbolistas extraordinarios, los mejores de la historia”, manifestó.

De esta manera, el estratega reconoció la importancia de ambos referentes y evitó alimentar una discusión que durante décadas ha dividido opiniones entre los seguidores del futbol argentino.

Los títulos de Messi con la Selección Argentina

El legado de Lionel Messi con la Selección Argentina también está respaldado por sus conquistas internacionales. Entre sus principales logros destacan el título del Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, así como la Finalissima de 2022.

Estos éxitos consolidaron al delantero como una figura histórica del futbol mundial y marcaron una etapa de grandes alegrías para la afición albiceleste.

Las declaraciones de Diego Simeone ponen el foco en una dimensión distinta de la carrera de Messi: su capacidad para perseverar frente a las críticas, superar momentos complicados e inspirar a nuevas generaciones.

Más allá de sus estadísticas y trofeos, el mensaje del entrenador resume el impacto que el astro argentino ha tenido en su país: una trayectoria que enseñó a millones de personas a insistir y luchar incluso cuando las circunstancias son adversas.