"Si perdemos, perdemos a nuestra manera", el contundente discurso de Thomas Tuchel a Inglaterra

El debut de Inglaterra en el Grupo L del Mundial 2026 fue una auténtica montaña rusa emocional que terminó consagrando la nueva era de Thomas Tuchel. Tras una primera mitad que los medios británicos describieron como "nerviosa" y "confusa", la selección de los Tres Leones se transformó en Dallas, arrollando a Croacia con un contundente 4-2 gracias a una reacción que ya empieza a definirse como el sello distintivo del técnico alemán.

Si algo marcará el inicio del torneo para los ingleses, será el discurso de Tuchel en el descanso. Con el equipo mostrando dudas y una fragilidad defensiva inusual, el técnico no recurrió a los gritos, sino a la convicción. "Les dije: 'si perdemos, perdemos a nuestra manera'", reveló Tuchel tras el encuentro. "Me encantó la eacción tras una primera parte muy complicada frente a un rival de primer nivel".

Este mensaje de "full-gas" (a todo gas), como lo ha bautizado la prensa inglesa, liberó a los jugadores. Jude Bellingham y Marcus Rashford fueron los encargados de materializar esa metamorfosis en la segunda parte, sentenciando un duelo en el que Harry Kane —quien igualó el récord histórico de 10 goles mundialistas— volvió a demostrar su jerarquía.

A pesar de la euforia por la victoria, el análisis en Inglaterra no ignora las carencias mostradas. Los espacios deportivos han sido claros: aunque el ataque es aterrador y los cambios de Tuchel fueron acertados, la defensa sigue siendo el talón de Aquiles.

El equipo mostró una preocupante desconexión en la primera parte, sufriendo ante la presión croata y los tantos de Martin Baturina y Petar Musa. Como señalan los analistas británicos, si Inglaterra pretende llegar a instancias finales contra potencias como Brasil, Tuchel deberá ajustar urgentemente su bloque defensivo, que por momentos lució vulnerable y "temeroso" ante la experiencia de los veteranos croatas.

Thomas Tuchel salió cobijado por sus jugadores, tras la victoria contra Croacia. Reuters

Al finalizar el choque en Dallas, el sentimiento en el vestuario era de "cohesión y hermandad". Jude Bellingham, figura clave del esquema, destacó que el equipo finalmente mostró "lo que somos y lo que queremos ser".

El camino apenas comienza. Con la victoria en el bolsillo y la confianza reforzada por una segunda parte de ritmo vertiginoso, Inglaterra se prepara ahora para medir fuerzas ante Ghana el próximo martes. La pregunta que queda en el aire para los aficionados es si ese compromiso absoluto y la intensidad ofensiva serán suficientes para cubrir las grietas que, por ahora, siguen presentes en la retaguardia.