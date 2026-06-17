Argentina líder y México acecha el Top 10 del Ranking FIFA en el Mundial 2026

La Selección Mexicana ha logrado posicionarse a las puertas de la élite mundial al ubicarse en el duodécimo puesto de la clasificación de la FIFA luego de la primera ronda de enfrentamientos del Mundial 2026, con lo cual, el equipo dirigido por Javier Aguirre mostró un ascenso en el famoso ranking del organismo mundial.

Luego de su victoria ante Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, la selección mexicana alcanzó la cifra de 1700.98 puntos antes de disputar su segundo compromiso del certamen frente a la República de Corea este jueves en el Estadio Guadalajara. El combinado tricolor se sitúa como el perseguidor más cercano que está disputando el torno de las diez mejores potencias del planeta, acechando directamente el lugar que actualmente ostenta Italia en el sitio 11.

Revoluciones y ajustes en los puestos de élite del Top 10

La jornada inaugural de la Copa del Mundo 2026 provocó importantes sacudidas en la parte más alta de la tabla. Argentina logró afianzarse en la cima del escalafón mundial gracias a su contundente victoria de 3-0 sobre Argelia con todos los goles cortesía de Lionel Messi alcanzando una puntuación total de 1889.06. En la segunda posición presiona con fuerza Francia, escuadra que cosechó 16.41 enteros luego de superar por 3-1 a Senegal en su debut.

Messi marco un triplete e igualó el récord de máximo goleador de los Mundiales del alemán Miroslav Klose, con 16 AFP

Por el contrario, España sufrió un duro revés en sus aspiraciones al ceder el segundo puesto; consecuencia de su sorpresivo empate sin anotaciones ante las Islas de Cabo Verde que le costó una severa reducción de 18.68 puntos, cayendo al tercer peldaño. Inglaterra aprovechó las circunstancias para consolidarse en el cuarto sitio, obteniendo una ganancia de 19.66 unidades tras derrotar 4-2 a Croacia.

En la parte baja de los diez privilegiados, Portugal descendió dos escalones debido a su inesperada igualada 1-1 contra la República Democrática del Congo, restando 12.76 puntos a su cuenta. Asimismo, Bélgica experimentó un retroceso tras empatar frente a Egipto, perdiendo 8.30 unidades para estancarse en la décima posición del listado internacional.