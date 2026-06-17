¡Guadalajara es nuestra casa! Javier Aguirre promete no repetir errores con Corea del Sur

“Yo estuve en el 86’ y digo con conocimiento de causa que fue espectacular estar en Nuevo León. Ya fuimos a Puebla, Querétaro… Me gusta mucho jugar en territorio nacional, por historia el Azteca nos beneficia, Guadalajara es nuestra casa como lo es La Corregidora y el Gigante de Acero”, destacó en conferencia, en el Estadio Guadalajara.

Sobre el nivel del Mundial 2026, Javier Aguirre aceptó que está impresionado por aquellos equipos que parecían tener un trámite en su arranque de fase grupal, pero terminaron por sufrir.

“La igualdad me impresiona. No gana España ni Uruguay, hacen partido complicado, me dicen que Panamá pierde en el último instante, hace tiempo que dijeron de los 48 equipos, pero salvo Alemania que exageró en el marcador, los demás partidos son difíciles, Marruecos que le hace partidazo a Brasil”.

Sobre cuestiones del formato en cancha, la pausa de rehidratación vio en el Vasco Aguirre su aprobación.

“No te dejan entrar al campo, pero sí que los jugadores que toman agua reciban indicaciones, aprovechas por si ves algo y corregirlo, pienso en el reglamento, intentamos la parte de hidratación mandar mensaje, hay tanta revolución tecnológica, es otro futbol al que jugué, no está mal el VAR mismo”.

De igual modo se retomó el tema de los futbolistas que señaló “nerviosos” por su debut mundialista el pasado 11 de junio, en la victoria sobre Sudáfrica (2-0).

Javier Aguirre está listo para que sus jugadores enfrenten a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. Héctor López

“Darles el beneficio de la duda, sí tuvieron ese nerviosismo del debut, era normal, los felicité desde luego; quien lo vive lo puede sentir, estamos agradecidos con la afición mexicana, nos hacen sentir calor”.

Incluso el propio Aguirre admitió nerviosismo.

“Tengo 50 años con el cochino futbol, es nerviosismo raro de explicar, cuando no tenga eso, me voy a mi casa”.

Sobre el rival Corea del Sur, segundo de la fase de grupos del Mundial 2026, el Vasco Aguirre destacó la velocidad y un escenario que difiera del último amistosos que sostuvieron el año pasado.

“Contra Corea empezamos ganando, pero fallamos en transiciones, velocidad y medio campo, no volverá a pasar (terminó en empate 2-2). Pero es esa velocidad de los coreanos adelante, hemos entrenado cómo anular, es lo que aprendimos en el partido esta semana, ese segundo gol era inevitable”, recordó y tomó como enseñanza para el choque con los Tigres Asiáticos este 18 de junio, en el Estadio Guadalajara.