“Es muy importante para mí”: Vozinha celebra que su madre lo verá en el Mundial 2026

Hay atajadas que cambian partidos y otras que cambian vidas.

Vozinha ya había firmado una de las actuaciones más memorables del Mundial 2026 cuando frenó a España y condujo a Cabo Verde hacia un inesperado empate sin goles. Aquella noche en Atlanta lo transformó en un fenómeno global. Millones de personas descubrieron a un portero de 40 años que parecía desafiar el tiempo y el sentido común.

Pero cuando terminó el partido, las lágrimas no tuvieron nada que ver con las paradas que acababa de realizar.

Mientras el mundo celebraba a un nuevo héroe mundialista, Vozinha pensaba en su familia. Pensaba en sus abuelos, quienes lo criaron y ya no están para verlo. Pensaba también en su madre, Ana Candida Évora, que seguía en Cabo Verde sin posibilidades de viajar a Estados Unidos debido a los costos y trámites necesarios para obtener una visa.

La historia conmovió a miles de personas y terminó cruzando fronteras. Las declaraciones del guardameta se hicieron virales y la respuesta llegó desde donde menos se esperaba. Autoridades estadunidenses aceleraron el proceso y esta semana confirmaron que su madre recibió la autorización para viajar.

Ahora estará en Miami para acompañarlo cuando Cabo Verde enfrente a Uruguay en uno de los partidos más importantes de la historia de la selección africana.

Para mí esto es muy importante porque toda mi familia siempre me apoya en todo", dijo Vozinha al confirmar que su madre, Ana Candida Évora, obtuvo una visa para viajar a Estados Unidos y verlo jugar frente a Uruguay.

El arquero ha intentado mantener la calma en medio de una fama repentina que parece imposible de dimensionar. En apenas unos días pasó de ser un futbolista conocido principalmente en África a convertirse en una de las figuras más comentadas del torneo.

Las redes sociales ofrecen una medida del fenómeno. Tras el empate contra España, su cuenta de Instagram explotó. Pasó de alrededor de 50 mil seguidores a varios millones en cuestión de horas. Hoy supera a futbolistas mucho más conocidos y mejor pagados que él.

Sin embargo, la verdadera recompensa no aparece en ninguna estadística.

Cuando salte al campo contra Uruguay, Vozinha ya no estará obligado a imaginar a su madre viendo el partido desde una pantalla a miles de kilómetros de distancia. Esta vez podrá buscarla entre las tribunas.

Estoy muy feliz. Mi familia siempre ha estado conmigo en los momentos buenos y en los difíciles. Tenerla aquí significa mucho para mí", expresó.

Después de una vida entera persiguiendo el sueño de jugar una Copa del Mundo, el portero de Cabo Verde recibirá un premio que vale más que cualquier reconocimiento individual.

Por primera vez en el escenario más grande del futbol, su madre estará ahí para verlo con sus propios ojos.