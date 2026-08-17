Sergio Busquets sigue los pasos de Rafa Márquez en el Barcelona

Meses después de haber anunciado su retiro como futbolista profesional, Sergio Busquets fue anunciado como Auxiliar Técnico de Juliano Belletti en el Barça Atlètic, sitio en el que también estuvo presente Rafa Márquez antes de llegar al Tri; a la par, realizará su curso como entrenador en busca de dirigir en la élite del futbol mundial.

Campeón de cada uno de los torneos disputados, Sergio Busquets puso fin a su etapa como futbolista profesional, carrera en la que únicamente vistió las playeras del Barcelona y del Inter Miami.

Siendo uno de los bastiones del mejor Barcelona de todos los tiempos, quien porto el ‘5’ y ’16’ en el centro del terreno de juego muestra una nueva faceta dentro del futbol, siendo anunciado por el Barça Atlètic como Auxiliar Técnico de Juliano Belletti y poniendo la mira en el curso de entrenador.

Así fue anunciado por la entidad blaugrana:

Busquets regresa al Club tres años después de poner punto final a su etapa como jugador del primer equipo. Después de 15 temporadas defendiendo la camiseta del Barça, el de Badia del Vallès continuó su trayectoria en el Inter Miami, donde jugó durante dos temporadas y media antes de anunciar su retirada de los terrenos de juego”.

Sergio Busquets en el camino de Rafa Márquez

Tras compartir un par de temporadas en el primer equipo del Barcelona, Rafa Márquez y Sergio Busquets cuentan con un nuevo vínculo, ya que ambos dieron sus primeros pasos como parte de un Cuerpo Técnico dentro de la entidad en la que se formaron de un nombre y en donde levantaron una innumerable cantidad de títulos.

En el caso del mexicano, Rafa Márquez contó con un primer acercamiento a la vida como estratega al ser parte del Cadete A del Real Alcalá, conjunto al que posteriormente dejó para instalarse en el Barça Atlètic, donde fue el primer entrenador y posteriormente dio el paso hacia la Selección Mexicana.

En el Tri, Rafa Márquez llegó como Auxiliar Técnico de Javier Aguirre, quien comandó el proceso del Mundial 2026, y posteriormente cedió la estafeta al Kaiser de Michoacán, mismo que está por realizar su debut como entrenador del Tri, en la próxima Fecha FIFA de septiembre.

Rafael Márquez aún no confirma oficialmente a su Cuerpo Técnico para el inicio de su proceso en Selección Mexicana. Mexsport

BFG