'Chucky' Lozano no le cierra la puerta al Tri

Tras ser anunciado como nuevo futbolista de LA Galaxy de la MLS, Hirving Chucky Lozano rompió el silencio sobre un posible regreso a la Selección Mexicana ahora que Rafael Márquez tomó el mando del conjunto Tricolor.

Tras más de 6 meses sin actividad, y antes de disputar su primer compromiso con el conjunto de la MLS, Hirving Lozano fue cuestionado sobre un posible regreso con el combinado Tricolor en esta nueva etapa que arrancará en el mes de septiembre; con contundencia aseguró que se mantiene en la mejor disposición de volver a vestir la verde:

No he tenido ningún acercamiento con Rafa. Siempre estoy abierto a estar en la Selección Mexicana, me encanta, me fascina y siempre me siento muy orgulloso de pertenecer a la Selección. Si en algún momento se acerca, yo encantado y feliz de tener una plática con él”.

Además, contrario a casos como los de Carlos Vela, Hirving Lozano aseguró que no se retirará de la Selección Mexicana hasta que ponga fin a su etapa como futbolista profesional. Buscando volver a una Copa Mundial de la FIFA y anotar de nueva cuenta, tal como lo hizo en Rusia 2018 ante Alemania:

Mientras siga jugando, estaré disponible para la Selección si ellos creen que es lo mejor estar ahí apoyando y ayudando, claro que voy a estar”.

Los siguientes partidos de la Selección Mexicana

La siguiente Fecha FIFA para la Selección Mexicana será en el mes de septiembre, misma que se extenderá hasta los primeros días de octubre y en donde Rafa Márquez deberá echar mano de diversos futbolistas para encarar los primeros compromisos del conjunto Tricolor:

México Vs Colombia / sábado 26 de septiembre (Baltimore).

México Vs Perú / martes 29 de septiembre (New Jersey).

México Vs Estados Unidos / sábado 3 de octubre (Arizona)

México Vs Chile / martes 6 de octubre (California)

BFG