Donovan Carrillo estará en CDMX el sábado 3 de octubre; habrá experiencia VIP

Donovan Carrillo volverá a CDMX para presentarse el sábado 3 de octubre en la Pista de hielo Santa Fe, evento que contará con experiencias VIP y la participación de patinadores internacionales.

Tras la medalla de plata obtenida en el campeonato estatal de patinaje artístico en Canadá, Donovan Carrillo anunció su regreso a CDMX para inicios de octubre, antes de que cumpla 27 años.

Inmerso en el Patinaje Artístico desde su infancia, Donovan Carrillo es la cara de dicho deporte en México, ganándose el cariño y reconocimiento de sus compatriotas, dejando marcado su legado en los Juegos Olímpicos de Invierno durante las ediciones de Beijing (2022) y Milano-Cortina (2026), colocándose entre los mejores 22 del mundo.

Así fue el anuncio de la fecha y sede de Donovan Carrillo, quien en redes sociales se mostró ilusionado por regresar a la capital mexicana:

“Ustedes lo pidieron y ya tenemos fecha nueva ahora en la CDMX! Gracias por el apoyo increíble, estamos poniendo todo el corazón para vernos con nuestro elenco internacional de lujo y talentos nacionales”.

Precio de los boletos para ver a Donovan Carrillo en CDMX

El precio de los boletos para ver a Donovan Carrillo en la pista de hielo Santa Fe el próximo sábado 3 de octubre va desde los $1,000 pesos mexicanos, costo que se va elevando de acuerdo a las localidades y diferentes posibilidades de estar cerca de los protagonistas:

Los boletos podrán adquirirse exclusivamente a través de donovancarrillo.com:

*Passio XP Elite / $6,500 - recepción con los patinadores + lugares en el hielo.

*Passio XP VIP / $5,000 - recepción cerca de los patinadores + lugares en el hielo.

Platino / $3,500 - lugares en el hielo.

Oro / $2,500 - gradas y pasillo.

Plata / $1,500 - gradas.

Bronce / $1,000 - gradas.

* De acuerdo a la organización oficial del evento, cada uno de los paquetes VIP cuenta con la posibilidad de tener una experiencia con los atletas.

El precio de los boletos para ver a Donovan Carrillo en CDMX va desde los $1,000 hasta los $6,500 Captura de pantalla

BFG