Pierre Gasly sorprende con la 'pole' en Monza; 'Checo' Pérez quedó en 20 pero avanzará en parrilla

Pierre Gasly dio la gran campanada del fin de semana al obtener la ‘pole position’ del Gran Premio de Italia 2026 de Fórmula 1, mientras Sergio ‘Checo’ Pérez terminó la calificación en el lugar 20 pero avanzará en la parrilla de salida.

La sesión de este sábado entregó al francés, a quien le despojaron de su podio en Mónaco ayer viernes, como uno de los protagonistas inesperados, ya que lideró la Q1 y fue cuarto en la Q2, mientras Mercedes parecía ser el equipo a vencer.

En la Q3, fue George Russell quien impuso las referencias con una vuelta de 1:21.929m, superando por 37 milésimas a Oscar Piastri, y por 0.072s a Gasly, quien hizo un sólido juego de equipo con su coequipero Franco Colapinto.

Pero una tormenta perfecta comenzó con un despiste de Piastri en la primera chicana arruinó su oportunidad de pelear el primer lugar, así como la de su coequipero Lando Norris, quien se quedó sin succión aerodinámica y perdió más de seis décimas.

Russell mejoró a 1:21.846m, lo que le parecía dar el primer sitio, pero ya con el reloj en ceros, Gasly superó al británico por 60 milésimas, con lo que aseguró su primera ‘pole position’ en su trayectoria en la Fórmula 1.

Piastri y Charles Leclerc compartirán la segunda fila de salida, seguidos de Lewis Hamilton y Max Verstappen.

Kimi Antonelli deberá arrancar al final de la parrilla para este domingo en Monza, luego de recibir una sanción de 30 lugares por cambios en la unidad de potencia. Por ello, el italiano sólo hizo un intento competitivo de calificación, en el que quedó séptimo, por delante de Colapinto, Norris y Arvid Lindblad.

Hamilton se salvó de ser eliminado durante la Q2, porque se situaba en la posición 11, aunque superó por una milésima a Gabriel Bortoleto, mientras Ferrari tuvo una calificación con altibajos en su carrera de casa.

Liam Lawson tampoco avanzó, con todo y un rebufo que le dio Verstappen en el cierre de la Q2, por lo que se conformó con el puesto 14, detrás de Oliver Bearman y de Nico Hulkenberg, y sólo superando a Carlos Sainz y a Esteban Ocon en la Q2.

Sergio Pérez avanzará lugares en la parrilla de salida Cadillac Formula 1 Team

Tres salidas a pista fueron las que Sergio Pérez realizó durante la Q1, en las que a pesar de no tener la versión actualizada del motor Ferrari ni todas las piezas específicas para esta pista, fue mejorando gradualmente.

Su tiempo de 1:24.595m lo dejó casi un segundo por debajo del corte, además de que su coequipero Valtteri Bottas lo superó por 231 milésimas. Para beneplácito de Cadillac, sus dos coches vencieron por amplio margen a la dupla de Aston Martin, en la que Fernando Alonso acabó por delante de Lance Stroll. Los otros eliminados de la Q1 fueron Yuki Tsunoda y Alex Albon.

Además, Pérez avanzará al menos tres lugares en la parrilla, gracias a las sanciones que recaerán sobre Antonelli, Lawson y Albon, todos por cambio de motor.

El Gran Premio de Italia comenzará este domingo 6 de septiembre a las 7:00 hrs (Tiempo del Centro de México).