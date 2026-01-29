Sanciones millonarias tras la caótica final entre Senegal y Marruecos

El caos que se vivió en la final de la Copa Africana de Naciones por fin ha tenido consecuencias y la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha decidido imponer un castigo ejemplar tras los bochornosos incidentes del pasado 18 de enero que dieron la vuelta al mundo tras el juego entre Senegal y Marruecos.

El saldo final de la batalla campal y las protestas antideportivas asciende a más de un millón de dólares en multas combinadas, además de severas suspensiones para jugadores y cuerpo técnico.

El precio de la indisciplina

Senegal, que terminó levantando el trofeo tras ganar 1-0 en la prórroga, se llevó la peor parte de las sanciones económicas. Su federación deberá abonar 615.000 dólares como consecuencia directa de la decisión de retirar al equipo del campo durante 15 minutos en protesta por un penal pitado en contra, una situación que del lado de Marruecos reclamaron considerando que los sacó de su concentración.

Por su parte, la Federación de Marruecos no salió ilesa. Fue sancionada con 315.000 dólares, de los cuales una partida específica de 200.000 dólares castiga una conducta insólita: los recogepelotas locales intentaron robar la toalla del arquero senegalés Edouard Mendy para distraerlo durante la tanda de penales, una acción calificada como gravemente antideportiva.

Suspensiones: Thiaw y las estrellas, a la grada

En el plano deportivo, la CAF aplicó el reglamento con rigor, aunque con un matiz vital: los castigos solo aplicarán para competencias africanas, dejando intacta la participación de ambas selecciones en la próxima Copa del Mundo que inicia en junio.

El técnico de Senegal, Pape Thiaw, fue señalado como el principal instigador del abandono del campo. Recibió una multa personal de 100.000 dólares y una suspensión de cinco partidos por "desacreditar el juego".

Los jugadores tampoco escaparon de la justicia deportiva. Por Senegal Iliman Ndiaye e Ismaila Sarr recibieron dos partidos de suspensión. En el caso de Marruecos, Achraf Hakimi, fue castigado con dos juegos (uno en suspenso), mientras que Ismael Saibari enfrentará tres partidos fuera y una multa de 100.000 dólares.