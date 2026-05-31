Pelé deseaba jugar en México 86

Pelé tuvo el deseo de jugar una quinta Copa del Mundo y hubiera sido justo en México 1986 . El legendario futbolista levantó la mano para salir del retiro y estar listo para regresar a las canchas y ayudar a su selección, que pasaba por una crisis, pero la propuesta fue tomada por algunos como fuera de lugar.

La noticia cimbró los días previos al Mundial, el cual se inauguró el 31 de mayo, hace 40 años. En Excélsior, en una de las portadas de la sección deportiva a 20 días del arranque, tituló: “Pelé por Telé”, mientras que se destacaba la declaración de O’Rei, quien decía que podría jugar sin problemas a sus 45 años.

“Sé que podría jugar al menos 45 minutos en cada partido”, declaró en aquel tiempo, convencido de aportar experiencia y liderazgo a un equipo que llegaba a México rodeado de incertidumbre. “No quiero ser un salvador, pero lo haría si pudiera”, agregó.

Según el propio Pelé, pese a llevar casi una década alejado de la competencia profesional, nunca había abandonado completamente el entrenamiento físico y consideraba que aún poseía las condiciones necesarias para colaborar con la selección brasileña.

Pelé conquistó en México el tercer título mundial de su carrera al coronarse con Brasil en la Copa del Mundo de 1970. La imagen del astro levantando los brazos tras la final en el Estadio Azteca quedó grabada para siempre en la historia del futbol y fortaleció un vínculo especial con la afición mexicana. Archivo Excélsior

Días después, durante una visita a Guadalajara, Pelé confirmó que había puesto su nombre a disposición de la Confederación Brasileña de Futbol. Incluso reveló que se sintió decepcionado por la respuesta recibida.

“Mi deseo como brasileño es ayudar a Brasil”, afirmó. “Al parecer pensaron que no estaba bien preparado y que iban a burlarse de mí en este Mundial”.

La propuesta del astro brasileño no fue aceptada por las autoridades ni por el entrenador Telé Santana.

“Veterano juega en equipo de veteranos y jóvenes en equipo de jóvenes”, declaró Octavio Pinto Guimaraes, quien en aquel momento era el presidente de la Confederación Brasileña de Futbol.

“El tiempo de Pelé ya pasó… lo considero el mejor del mundo en su época y probablemente no exista otro como él en estos días, pero ahora Pelé se ocupa de otras actividades como empresario y actor de cine. Él puede jugar futbol por distracción, pero no seriamente. No tiene la menor posibilidad, no va a ser convocado por mí”, expresó el técnico brasileño.

Santana apostaba por una generación encabezada por figuras como Zico, Sócrates y Careca, por lo que nunca contempló seriamente convocar al máximo ídolo del futbol brasileño.

Las opiniones se extendieron por otros frentes de aquella Copa del Mundo inaugurada hace 40 años. Evaristo de Macedo, brasileño que era el técnico de la selección de Irak, opinó que las declaraciones de Pelé eran para motivar al representativo brasileño.

“Pelé es el jugador del siglo y no arriesgará esa imagen volviendo a jugar con la edad que tiene. Pelé sólo buscó una forma de ayudar a Brasil en estos momentos”, expresó el entonces entrenador de Irak, selección que fue rival de México.

El desenlace es conocido. Brasil dejó destellos de brillantez en México 1986, pero fue eliminado en los cuartos de final por Francia en una dramática tanda de penales. Pelé observó el torneo desde la tribuna y frente a las cámaras de televisión, mientras la que habría sido su quinta participación mundialista quedaba reducida a una anécdota fascinante.

Cuarenta años después, la historia conserva intacto su poder de asombro. La mayoría de las leyendas aceptan el paso del tiempo, pero Pelé nunca dejó de pensar como futbolista. A los 45 años, considerado como una figura histórica, todavía creía que podía ayudar a Brasil a ganar una Copa del Mundo.

La historia quedó como una de las grandes curiosidades de los Mundiales