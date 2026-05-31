El rival de México llega embalado; Chequia vence a Kosovo

Chequia confirmó el buen momento que atraviesa rumbo al Mundial 2026 al imponerse 2-1 a Kosovo en su penúltimo partido de preparación. El conjunto europeo, que compartirá grupo con la Selección Mexicana , mostró nuevamente una versión sólida y efectiva a unas semanas del inicio de la Copa del Mundo.

El combinado europeo se llevó la victoria gracias a las anotaciones de Tomás Ladra y Adam Hlozek. Por Kosovo descontó Lindon Emërllahu en la recta final del encuentro.

Chequia pisó el acelerador desde los primeros minutos y al 11 encontró recompensa. Tomás Ladra abrió el marcador para reflejar el dominio que su selección ejercía sobre el terreno de juego.

La presión continuó y al 31 llegó el segundo tanto. Adam Hlozek recorrió la banda derecha y definió con potencia para vencer al guardameta Arijanet Muric, ampliando la ventaja de un equipo que lucía cómodo en todas las zonas del campo.

Para la segunda mitad, Kosovo adelantó líneas y comenzó a encontrar espacios. La reacción estuvo cerca de rendir frutos al 58, cuando Lukás Hornícek tuvo que intervenir de manera oportuna para evitar la caída de su arco.

La insistencia finalmente tuvo premio al 79. Lindon Emërllahu, quien ingresó desde la banca, aprovechó una de las oportunidades generadas por su selección para acercar a Kosovo y darle emoción a los minutos finales.

Chequia incluso encontró el tercer gol al 89, pero la anotación fue anulada por fuera de lugar, por lo que el marcador ya no se movió y el triunfo quedó sellado por 2-1.

El próximo jueves, Chequia enfrentará a Guatemala en su último compromiso de preparación antes de enfocarse por completo en el Mundial 2026.

Posteriormente, el conjunto europeo encarará el Mundial 2026, certamen en el que debutará frente a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

Chequia cerrará la fase de grupos el 24 de junio frente a la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México, en un encuentro que podría ser clave para definir las posiciones finales del sector y las aspiraciones de ambos equipos de avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.