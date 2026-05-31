Radiografía de Sudáfrica: El peligroso equipo que amenaza el debut de México en el Mundial 2026

Cuando la Selección Nacional de México salga al campo para inaugurar la Copa Mundial de la FIFA 2026, enfrente tendrá a una selección que durante años pareció haber desaparecido del mapa. Sudáfrica organizó el histórico certamen de 2010 , hizo bailar al planeta al ritmo de las Waka-Waka y después se esfumó. Pasaron 16 años sin volver al mayor escenario del futbol.

Ahora regresa convertida en una rareza moderna. No llega impulsada por estrellas de las grandes ligas europeas ni por plantillas repletas de figuras internacionales. Llega sostenida por un proyecto construido casi por completo dentro de sus fronteras, una anomalía en una época en la que las selecciones suelen depender de talento exportado. El primer rival de México también es uno de los grandes enigmas del Mundial que inicia el 11 de junio.

Para entenderlo hay que mirar más allá de las vuvuzelas, de los recuerdos de 2010 y de una clasificación que estuvo a punto de escaparse por un error administrativo. Detrás de Bafana Bafana aparece una selección reconstruida desde la paciencia, dirigida por un técnico veterano que devolvió la identidad a un equipo acostumbrado a vivir de los recuerdos.

El largo camino de regreso

La historia reciente de Sudáfrica es una de las más peculiares del futbol internacional. Después de albergar el Mundial de 2010, la selección nacional no logró aprovechar el impulso que suponía organizar el torneo más importante del planeta. Mientras otras potencias africanas crecían en competitividad y exportaban talento a las principales ligas europeas, Bafana Bafana comenzó a desaparecer lentamente de las grandes conversaciones futbolísticas.

Pasó de ser anfitrión mundialista a espectador permanente. No estuvo en Brasil 2014. Tampoco en Rusia 2018. Ni en Qatar 2022.

Durante ese periodo, el futbol africano encontró nuevos protagonistas. Marruecos alcanzó unas históricas semifinales mundialistas. Senegal se consolidó como una potencia continental. Nigeria continuó produciendo futbolistas para las mejores ligas del planeta.

Sudáfrica observó todo desde la distancia..

La clasificación para 2026 representa el final de una travesía de 16 años. No fue un regreso sencillo. De hecho, estuvo cerca de convertirse en otra frustración.

En plena eliminatoria africana, la federación cometió un error administrativo que parecía capaz de arruinar el proyecto completo. El mediocampista Teboho Mokoena participó en un partido para el que estaba suspendido. Sudáfrica había derrotado a Lesoto sobre el terreno de juego, pero la victoria fue anulada y transformada en derrota por alineación indebida.

Aquellos puntos perdidos dejaron abierta la puerta para Nigeria.

La tensión acompañó al equipo hasta las últimas jornadas, pero los resultados terminaron favoreciendo a los hombres del entrenador Hugo Broos, que lograron mantener la ventaja necesaria para quedarse con el boleto directo.

Fue una clasificación resistente. Quizá eso explique mejor que cualquier estadística la personalidad de esta selección.

Hugo Broos, el hombre que cambió la historia

Si existe un responsable directo de la transformación sudafricana, ése es Hugo Broos.

El técnico belga llegó en 2021 cuando la selección atravesaba uno de los momentos más complejos de su historia reciente. El entusiasmo de la afición había disminuido y el equipo parecía condenado a una eterna reconstrucción.

Hugo Broos es el estratega del combinado sudafricano desde 2021. REUTERS

Broos entendió rápidamente que no tenía una generación repleta de figuras internacionales. En lugar de perseguir un modelo que no correspondía a la realidad del país, decidió construir algo diferente.

Su apuesta fue el colectivo.

Exdefensor del Anderlecht y del Club Brujas, acumuló experiencia como entrenador en Bélgica, Grecia y Turquía antes de conquistar la Copa Africana de Naciones de 2017 con Camerún.

Esa experiencia resultó decisiva. Sudáfrica dejó de ser un equipo vulnerable para convertirse en una selección organizada, disciplinada y extremadamente difícil de derrotar. La confianza regresó. Los resultados comenzaron a aparecer. Los estadios volvieron a llenarse.

Más importante aún, la selección recuperó una identidad.Un proyecto construido dentro de casa

La mayoría de los combinados que participan en el Mundial dependen de futbolistas desarrollados en las grandes ligas europeas.

Sudáfrica sigue otro camino.

Buena parte de la plantilla procede de la Premier Soccer League local. Clubes como Mamelodi Sundowns y Orlando Pirates aportan la base del equipo nacional.

Esa continuidad tiene ventajas evidentes. Muchos jugadores se conocen desde hace años. Comparten automatismos. Entienden los movimientos de sus compañeros. No necesitan largos periodos de adaptación cada vez que se reúnen para una concentración internacional.

El resultado es una selección menos espectacular que otras, pero mucho más cohesionada.

Ronwen Williams, el guardián de la portería

Toda selección necesita un líder. Sudáfrica lo tienebajo los tres postes.

Ronwen Williams es el capitán, la voz de mando y una de las figuras más respetadas del futbol africano. Su experiencia se convirtió en un factor determinante durante el proceso clasificatorio y en las recientes participaciones continentales.

Su influencia trasciende las atajadas. Williams organiza la línea defensiva, transmite calma en los momentos de presión y representa el puente entre el cuerpo técnico y los jugadores.

Ronwen Williams es el guardián de la portería. REUTERS

Para una selección que rara vez domina los partidos desde la posesión, contar con un portero fiable es una necesidad estratégica.

Una defensa diseñada para resistir

El futbol de Sudáfrica comienza en la organización defensiva.

Khuliso Mudau ocupa habitualmente el lateral derecho y representa uno de los hombres de confianza de Hugo Broos. Experimentado y disciplinado, entiende perfectamente las exigencias del sistema.

En la zona central destaca Siyabonga Ngezana, uno de los pocos integrantes de la plantilla que compite regularmente en Europa. Su experiencia en Rumania le ha permitido desarrollar herramientas importantes para enfrentar atacantes de distintos perfiles.

A su lado aparece Mbekezeli Mbokazi, una de las apuestas jóvenes del proyecto.

Por la izquierda, Aubrey Modiba aporta recorrido, energía y capacidad para incorporarse al ataque cuando el partido lo permite.

No se trata de una defensa brillante desde lo individual. Su fortaleza radica en el funcionamiento colectivo.

Teboho Mokoena, el corazón del equipo

Las selecciones suelen tener un futbolista alrededor del cual gira todo. En Sudáfrica ese papel corresponde a Teboho Mokoena. Su importancia es difícil de exagerar.

Recupera balones, organiza la circulación, conecta líneas, ejecuta jugadas a balón parado y aporta liderazgo en el centro del campo. Su presencia permite que el resto de los futbolistas desempeñe funciones más específicas.

A los 29 años se encuentra en el punto de madurez ideal para afrontar un Mundial.

Teboho Mokoena es el futbolista más querido de Sudáfrica. REUTERS

Si México consigue neutralizarlo, reducirá considerablemente la capacidad competitiva de Bafana Bafana.El talento que ilusiona a un país

Cada Mundial necesita rostros nuevos.

Sudáfrica deposita gran parte de sus esperanzas en Relebohile Mofokeng. Con apenas 21 años, el atacante del Orlando Pirates se ha convertido en uno de los futbolistas más populares del país. Su estilo rompe con la imagen tradicional de una selección pragmática y disciplinada.

Mofokeng juega con imaginación. Le gusta encarar rivales, asumir riesgos y buscar soluciones donde otros sólo observan espacios cerrados. Aporta goles, asistencias y una dosis de imprevisibilidad que puede cambiar partidos.

Todavía no ha mostrado todo su potencial con la camiseta nacional, pero existe la sensación de que el Mundial puede convertirse en su carta de presentación internacional.

Lyle Foster, la pieza indispensable

La figura más reconocible de la plantilla es Lyle Foster. El delantero del Burnley representa la referencia ofensiva del equipo y la principal conexión con las grandes ligas europeas.

Su trabajo suele pasar desapercibido para quienes observan únicamente las estadísticas. Foster fija centrales, protege balones largos, gana duelos aéreos y facilita la llegada de los extremos. Muchas de las acciones ofensivas de Sudáfrica nacen gracias a movimientos que rara vez aparecen en los resúmenes.

Cuando el equipo necesita respirar, la pelota suele terminar en sus pies.

Oswin Appollis y el peligro de las transiciones

Si Foster funciona como punto de apoyo, Oswin Appollis representa la aceleración. El extremo del Orlando Pirates es uno de los futbolistas más peligrosos en espacios abiertos. Su velocidad y capacidad para atacar metros libres encajan perfectamente en el modelo de juego diseñado por Broos.

Sudáfrica no suele construir ataques largos. Prefiere recuperar, avanzar rápidamente y castigar los errores rivales

En ese contexto, Appollis adquiere un valor enorme.

Cómo juega Sudáfrica

El sistema más habitual es un 4-2-3-1 que puede transformarse según las necesidades del encuentro.

La estructura prioriza el equilibrio. Los laterales eligen cuidadosamente cuándo incorporarse. Los mediocampistas protegen constantemente a la defensa. Los extremos se convierten en la principal vía de progresión ofensiva.

Sudáfrica emplea una línea de cuatro defensas, dos contenciones y cuatro jugadores ofensivos. REUTERS

No es una selección obsesionada con la posesión. Se siente cómoda sin balón. Espera. Observa. Reduce espacios. Después acelera.

Esa capacidad para adaptarse a distintos escenarios explica gran parte de su crecimiento reciente.Las fortalezas que encontrará México

La primera es la organización.

Pocas selecciones africanas muestran un nivel de disciplina táctica tan consistente como el de Sudáfrica.

La segunda es la continuidad.

Muchos futbolistas comparten club o llevan años trabajando juntos en la selección. Esa familiaridad reduce errores y mejora la coordinación colectiva.

La tercera aparece en las jugadas a balón parado, donde Mokoena y Foster suelen generar situaciones peligrosas.Las debilidades de Bafana Bafana

La falta de experiencia mundialista continúa siendo un factor importante. También existe una diferencia evidente de profundidad respecto a selecciones más poderosas. Cuando los titulares abandonan el campo, las alternativas no siempre mantienen el mismo nivel competitivo.

Además, el equipo suele sufrir cuando está obligado a asumir la iniciativa ofensiva durante largos periodos.

El enigma africano del Grupo A

Sudáfrica llega al Mundial sin el peso de las expectativas que acompaña a otras selecciones.

Nadie la coloca entre las candidatas al título. Pocos la consideran favorita para avanzar lejos en el torneo.

Sin embargo, tampoco parece una selección destinada a ejercer únicamente como invitada.

Detrás de su regreso existe una historia de reconstrucción, una identidad clara y una generación que aprendió a competir lejos de los reflectores.

México enfrentará algo más complejo que un rival africano. Encontrará a una selección que pasó 16 años persiguiendo el camino de regreso y que ahora llega convencida de que su historia todavía tiene capítulos por escribir.