El portal especializado Footy Headlines dio a conocer los primeros detalles de la indumentaria conmemorativa que Adidas prepara para conmemorar el centenario de la fundación de la Federación Mexicana de Futbol en 2027. La propuesta se aparta del tradicional verde como uniforme principal para conectar con los orígenes históricos del Tri.

Inspiración vintage en la Copa del Mundo de 1930

Según la filtración de las imágenes, la playera estelar lucirá un elegante tono guinda, denominado oficialmente por la marca como Team Collegiate Burgundy. Esta tonalidad evoca los primeros uniformes del seleccionado nacional durante los años 20 y su indumentaria en la Copa del Mundo de Uruguay 1930.

Para resaltar la estética clásica, la firma alemana integrará el logotipo retro Adidas Trefoil, complementado por un escudo conmemorativo inédito en el lado izquierdo del pecho, diseñado expresamente para celebrar los 100 años de la institución fundada en 1927.

Indumentaria completa y variantes de arquero

Si bien las imágenes corresponden a prototipos digitales sujetos a ajustes finales, se anticipan las características esenciales de la colección:

Conjunto principal: El jersey vino tinto combinará con shorts verde oscuro y calcetas negras, recreando la equipación original con la que el equipo nacional participó en su primera Copa del Mundo.

El jersey vino tinto combinará con shorts verde oscuro y calcetas negras, recreando la equipación original con la que el equipo nacional participó en su primera Copa del Mundo. Uniformes de portero: La línea contempla versiones en verde y blanco hueso ( off-white ) para los guardametas.

La línea contempla versiones en verde y blanco hueso ( ) para los guardametas. Lanzamiento: La presentación de la indumentaria especial por parte de Adidas está prevista para los primeros meses de 2027.

Una edición de culto para la afición

Con esta propuesta, Adidas y la Selección Mexicana apuestan por reencontrarse con sus raíces e historia. A la espera de la confirmación oficial, el rescate de la tonalidad guinda apunta a convertir este jersey en uno de los artículos más codiciados por coleccionistas y aficionados.