César Huerta vuelve y mete presión a la lista de Aguirre rumbo al Mundial

César Chino Huerta volvió a la cancha en Bélgica y Javier Aguirre sumó un asunto pendiente más rumbo a la Copa del Mundo 2026. El atacante regresó tras más de seis meses de ausencia, en un momento donde cada decisión empieza a pesar en la conformación de la lista final.

El extremo reapareció con el Anderlecht en la derrota 1-3 ante el Brujas, dentro del playoff de la Jupiler Pro League. Ingresó al minuto 77 cuando el partido ya estaba cuesta arriba, pero su presencia bastó para romper una racha de 187 días sin actividad oficial, luego de la pubalgia que lo dejó fuera desde octubre de 2025.

Huerta disputó apenas 14 minutos, suficientes para marcar el final de un largo proceso de recuperación, pero también para evidenciar que el reto no es solo volver, sino recuperar ritmo en tiempo récord. Durante ese lapso, su equipo logró descontar, aunque sin cambiar el desenlace del encuentro.

La lesión le costó más que partidos. El ‘Chino’ perdió continuidad, protagonismo y espacio en la Selección Mexicana, donde antes de su ausencia era un habitual. Hoy, el panorama es distinto. Alexis Vega y Julián Quiñones han tomado ventaja en la pelea por la banda izquierda, elevando la exigencia para cualquier regreso.

“Ya hablé con ellos, ningún jugador que no esté al 100% de sus capacidades tiene cabida en la lista final para el Mundial”, advirtió Aguirre, dejando claro que el estado físico será determinante por encima del nombre.

Con las ligas europeas entrando en su cierre, Huerta tiene pocas ventanas para demostrar que está listo, tanto en lo físico como en lo futbolístico. Cada minuto que sume será observado bajo lupa, en un contexto donde el tiempo juega en su contra.

Más allá del resultado, la noticia pasa por su regreso, especialmente con la final de la Copa de Bélgica en el horizonte, donde podría sumar minutos importantes y acercarse a su mejor versión.

El ‘Chino’ está de vuelta, pero su historia rumbo al Mundial apenas comienza. No depende solo de su talento, sino de cuánto pueda recuperar en semanas lo que perdió en meses.