¿Adiós Concachampions y Liguilla? Fernando Gorriarán sale llorando y lesionado del Tigres-Nashville

La escuadra de Tigres enfrenta una auténtica tragedia deportiva. La afición regiomontana vivió momentos de tremenda angustia durante el arranque del partido de vuelta de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026. Lo que prometía ser una noche de fiesta y consolidación frente al Nashville SC, rápidamente se transformó en una escena de total desolación para los regios. Apenas corría el minuto 14 cuando el mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán encendió todas las alarmas en el banquillo felino al desplomarse sobre el terreno de juego. Las crudas imágenes de dolor y frustración anticiparon el peor escenario posible: el semestre podría terminar de forma muy abrupta para el gran capitán universitario.

Fernando Gorriarán saliendo apoyado del campo. Mexsport

EL DRAMA EN LA CANCHA Y EL LLANTO DEL CAPITÁN FELINO

El reloj apenas marcaba los primeros instantes del encuentro internacional cuando una repentina molestia muscular cortó de tajo la participación del líder auriazul. El cuerpo médico ingresó de inmediato para evaluar la situación, pero bastaron unos pocos segundos para confirmar que el jugador no lograría continuar en la batalla. Ante la urgencia, el director técnico mandó llamar a Juan Pablo Vigón, quien asumió la pesada responsabilidad de cubrir la zona de recuperación.

Sin embargo, el instante que enmudeció por completo a las gradas del estadio ocurrió justo durante la sustitución. Fernando Gorriarán abandonó el césped completamente roto en llanto, cubriéndose el rostro con la camiseta y dejando una postal que partió el corazón de los fieles seguidores felinos. Esa reacción de profunda tristeza sugiere una lesión de gravedad considerable, una situación que pone a temblar a toda la institución auriazul justo en la etapa más crítica del calendario, donde se juegan la gloria absoluta en dos frentes distintos.

PELIGRA LA VUELTA ANTE CHIVAS Y LA FINAL INTERNACIONAL

Las repercusiones de este lamentable incidente apuntan a ser catastróficas para el esquema táctico de los regiomontanos. A falta de un parte médico oficial, el rostro desencajado del charrúa indica claramente que se perderá el trascendental choque del próximo sábado 9 de mayo contra las Chivas. Aunque los felinos presumen una cómoda ventaja de 3-1 en el marcador global, encarar la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla en el imponente Estadio Akron sin su principal motor representará un reto mayúsculo. El futbol de los norteños depende en gran medida de la dinámica y el sacrificio que aporta el uruguayo.

Fernando Gorriaran cubriéndose el rostro con la camiseta. Mexsport

El panorama luce todavía más oscuro si miramos hacia el plano internacional. En caso de que la escuadra felina logre finiquitar la serie ante el cuadro estadunidense y amarre su boleto al duelo por el título, la ausencia de su capitán pesará como una verdadera losa de cemento. La Gran Final de la competición de Concacaf está programada para el próximo sábado 30 de mayo, una fecha que parece inalcanzable si los pronósticos médicos confirman una rotura fibrilar importante. Ahora, el cuerpo técnico de Tigres deberá replantear toda su estrategia de manera urgente, mientras reza para que el diagnóstico de su figura resulte menos severo de lo que dictaron sus propias lágrimas.