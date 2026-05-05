La Premier, la liguilla y la Champions: ¿dónde ver los juegos para celebrar el 10 de mayo?

De un continente a otro, esta semana, el universo del futbol se alinea para ofrecer una agenda global cargada de momentos que definirán historias y el destino de los gigantes del deporte. Con las emociones a flor de piel, la élite europea se encuentra cara a cara en unas semifinales que prometen ser épicas, mientras que la pasión se intensifica al otro lado del Atlántico.

En México, el futbol entra en su etapa más determinante, la esperada liguilla, coincidiendo con la celebración a mamá. El ambiente no podría ser más vibrante: el choque entre el Pachuca y el Toluca entre se alza como el cierre explosivo de los cuartos de final, un duelo directo por el pase a la siguiente ronda en la que la emoción está garantizada.

Desde el drama continental de la Concacaf Champions Cup hasta la sofisticación de la UEFA Champions League y la adrenalina de la Premier League, sin olvidar la siempre peculiar fase final de la Liga MX, FOX ha preparado una cartelera diseñada para mantener a los aficionados pegados a la pantalla.

MIÉRCOLES 6 DE MAYO

Evento: UEFA Champions League – Semifinal Vuelta

Partido: Bayern vs. PSG

Hora: 13:00 hrs

Transmisión: FOX One y FOX+

Evento: Concacaf Champions Cup – Semifinal Vuelta

Partido: Toluca vs. LAFC

Hora: 19:30 hrs

Transmisión: FOX One y FOX+

SÁBADO 9 DE MAYO

Evento: Premier League

Partido: Liverpool vs. Chelsea

Hora: 5:30 hrs

Transmisión: FOX One y FOX+

Mohamed Salah se convirtió en un referente del Liverpool. Reuters

Evento: Premier League

Partido: Fulham vs. Bournemouth

Hora: 7:30 hrs

Transmisión: FOX One y FOX+

DOMINGO 10 DE MAYO

Evento: Premier League

Partido: Crystal Palace vs. Everton

Hora: 6:50 hrs

Transmisión: FOX One y FOX

Evento: Premier League

Partido: West Ham vs. Arsenal

Hora: 9:00 hrs

Transmisión: FOX One y FOX

Resuelto el pase a la final de la Champions, ahora el Arsenal va por la Premier. AFP

Evento: Liga MX – Cuartos de Final (Vuelta)

Partido: Pachuca vs. Toluca

Hora: 17:00 hrs

Transmisión: FOX One y FOX+

LUNES 11 DE MAYO

Evento:Premier League

Partido: Tottenham vs Leeds

Hora: 12:50 hrs

Transmisión: FOX One y Tubi