La Premier, la liguilla y la Champions: ¿dónde ver los juegos para celebrar el 10 de mayo?
Con una agenda de futbol global, las pantallas están listas para pasar las mejores acciones de los mayores torneos
De un continente a otro, esta semana, el universo del futbol se alinea para ofrecer una agenda global cargada de momentos que definirán historias y el destino de los gigantes del deporte. Con las emociones a flor de piel, la élite europea se encuentra cara a cara en unas semifinales que prometen ser épicas, mientras que la pasión se intensifica al otro lado del Atlántico.
En México, el futbol entra en su etapa más determinante, la esperada liguilla, coincidiendo con la celebración a mamá. El ambiente no podría ser más vibrante: el choque entre el Pachuca y el Toluca entre se alza como el cierre explosivo de los cuartos de final, un duelo directo por el pase a la siguiente ronda en la que la emoción está garantizada.
Desde el drama continental de la Concacaf Champions Cup hasta la sofisticación de la UEFA Champions League y la adrenalina de la Premier League, sin olvidar la siempre peculiar fase final de la Liga MX, FOX ha preparado una cartelera diseñada para mantener a los aficionados pegados a la pantalla.
MIÉRCOLES 6 DE MAYO
Evento: UEFA Champions League – Semifinal Vuelta
Partido: Bayern vs. PSG
Hora: 13:00 hrs
Transmisión: FOX One y FOX+
Evento: Concacaf Champions Cup – Semifinal Vuelta
Partido: Toluca vs. LAFC
Hora: 19:30 hrs
Transmisión: FOX One y FOX+
SÁBADO 9 DE MAYO
Evento: Premier League
Partido: Liverpool vs. Chelsea
Hora: 5:30 hrs
Transmisión: FOX One y FOX+
Evento: Premier League
Partido: Fulham vs. Bournemouth
Hora: 7:30 hrs
Transmisión: FOX One y FOX+
DOMINGO 10 DE MAYO
Evento: Premier League
Partido: Crystal Palace vs. Everton
Hora: 6:50 hrs
Transmisión: FOX One y FOX
Evento: Premier League
Partido: West Ham vs. Arsenal
Hora: 9:00 hrs
Transmisión: FOX One y FOX
Evento: Liga MX – Cuartos de Final (Vuelta)
Partido: Pachuca vs. Toluca
Hora: 17:00 hrs
Transmisión: FOX One y FOX+
LUNES 11 DE MAYO
Evento:Premier League
Partido: Tottenham vs Leeds
Hora: 12:50 hrs
Transmisión: FOX One y Tubi