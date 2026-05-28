Selección Mexicana: Sinha llama "babosada" exigir más a naturalizados y pide paz en torno al Tri

Antonio Naelson Sinha no se guardó absolutamente nada. El actual director deportivo del Toluca y exmediocampista de la Selección Mexicana en el Mundial de Alemania 2006 disparó con todo contra el eterno debate del balompié azteca, calificando de ridículo el escrutinio especial que sufren los futbolistas extranjeros que deciden defender la playera verde.

El brasileño de nacimiento zanjó la polémica con una contundencia que pocos se atreven a mostrar en el entorno del Tri en entrevista con el Diario As:

"Creo que ya estamos; ya déjenos en paz, porque iniciamos en un solo equipo. No podemos estar por ahí hablando de lo mismo. Nacionalizado, si juega, si tiene que rendir más... Para mí, eso ya es una babosada. Crítica hubo en mi época; hoy ya estamos del otro lado".

Sinha habló desde la trinchera de la experiencia. El histórico volante creativo recordó que el juicio mediático que enfrentó hace dos décadas bajo el mando de Ricardo La Volpe fue mucho más hostil que el actual, sumado al calvario físico que significó disputar la máxima justa con problemas médicos.

Lo difícil son las lesiones. Llegar al Mundial con una lesión no ha sido fácil. Después el trayecto, o lo que decían, lo que dejaban de decir. Mucha gente dice que hoy no, es que es mucha crítica. ¿Hoy hay crítica, en serio? Crítica hubo en ese entonces, pero creo que ya estamos del otro lado", afirmó el directivo de los Diablos Rojos.

El recuerdo del histórico gol ante Irán en Alemania 2006

A pesar del entorno adverso de aquellos años, Naelson dejó su nombre grabado con letras de oro al anotar el tercer gol de México en la victoria 3-1 ante Irán, firmando el único triunfo del Tri en esa Copa del Mundo.

Nostalgia mundialista: "Hoy vi otra vez la verde que tengo ahí y siempre son momentos de mucha nostalgia, alegría y agradecimiento" , confesó.

, confesó. Nostalgia mundialista: "Hoy vi otra vez la verde que tengo ahí y siempre son momentos de mucha nostalgia, alegría y agradecimiento" , confesó.

, confesó. El valor de la camiseta: Para Sinha, la experiencia es inigualable: "Ir a un Mundial es como hacer un doctorado. Para el futbolista es algo inolvidable, algo que me ha marcado para toda la vida".

A dos décadas de su hazaña en Alemania, el debate sobre si el jugador naturalizado debe cargar con una doble responsabilidad sigue encendido en México. Sin embargo, para una de las voces más autorizadas del fútbol mexicano, el tema quedó sepultado bajo una sola e incómoda palabra.

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