Video: Cam Smith se roba el jonrón del año en la MLB y cobra venganza por los Astros ante Rangers

Una imagen que vale más que cualquier estadística y que ya compite seriamente como la jugada defensiva de la temporada. Cam Smith, jardinero derecho de los Houston Astros, firmó la atrapada del año en la MLB tras robarle de forma increíble un cuadrangular a los Texas Rangers en pleno primer inning.

El patrullero de la derecha midió el batazo en el Globe Life Field, saltó con perfecta sincronía sobre la barda y, estirando el guante por encima de la valla, congeló la pelota en el aire. Este espectacular lance se perfila como la mejor acción de su joven carrera en las Grandes Ligas.La dulce venganza de los Astros ante Texas

La jugada tuvo un sabor a revancha directa para el vestuario de Joe Espada. Apenas el pasado 17 de mayo, el jardinero de los Rangers, Brandon Nimmo, le había robado un jonrón casi idéntico al cubano Yordan Álvarez en el Daikin Park. Once días después, Cam Smith pagó la deuda en territorio enemigo y con la misma moneda.

La evolución defensiva de Smith es digna de destacar:

Cambio de posición: Originalmente jugaba como tercera base; los Astros lo convirtieron en patrullero antes del Opening Day de 2025.

Originalmente jugaba como tercera base; los Astros lo convirtieron en patrullero antes del Opening Day de 2025. Consistencia: A pesar del cambio de perfil, la temporada pasada ya logró ser finalista al Guante de Oro.

Poder de élite: Aunque batea para .213 con 18 remolcadas en 55 juegos, en abril conectó el jonrón más largo de la temporada 2026 en la MLB (462 pies en Coors Field).

¿La mejor atrapada en la historia de Houston?

Aunque el salto de Smith sobre la barda ya es viral en redes sociales, los libros de historia de la franquicia guardan un momento aún más dramático en patio ajeno.

El honor de la máxima atrapada frente a los Rangers le sigue perteneciendo a George Springer, quien el 12 de abril de 2015 le robó un grand slam de walk-off a Leonys Martín en el antiguo Globe Life Park. No obstante, el impacto de lo hecho por Smith este jueves ya lo coloca en el Olimpo de las jugadas espectaculares de la campaña.

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