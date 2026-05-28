Lista de México para el Mundial: Aguirre ya tiene a los 26 y Alexis Vega tiembla de no ser incluido

El reloj de la FIFA avanza sin tregua. Javier Aguirre confirmó que ya tiene definidos a los 26 futbolistas que integrarán la lista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. Aunque el anuncio oficial se postergará hasta después del partido amistoso contra Australia, el estratega ya depuró la prelista original de 55 jugadores en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

"El proceso selectivo ha hecho que algunos se queden en el camino, es normal", reveló Aguirre en una entrevista para El Posscast de Compass. Sin embargo, a cuatro días de que venza el plazo definitivo de la FIFA (fijado para el próximo lunes 1 de junio), una alarmante incógnita médica tiene en vilo al cuerpo técnico.

Alarma en Pasadena: ¿Se cae Alexis Vega de la convocatoria?

La principal preocupación del Tri se concentra en el ataque. Reportes directos desde la concentración señalan que Alexis Vega no se encuentra al cien por ciento físicamente. El delantero del Toluca arrastra molestias crónicas en la rodilla que le han impedido entrenar al parejo del grupo.

Ante este panorama, el 'Vasco' Aguirre activó dos movimientos de emergencia en las últimas horas:

César 'Chino' Huerta: Regresó a la concentración del Tri tras meses de ausencia.

Regresó a la concentración del Tri tras meses de ausencia. Raúl Jiménez: Se integró este jueves al búnker del equipo en California.

La presencia física de Huerta y Jiménez en Pasadena apunta a que ambos ya tienen un lugar asegurado en la nómina final de 26, lo que aumenta la presión sobre el descarte de Vega si no muestra una mejoría inmediata. Cabe recordar que, tras el pasado amistoso ante Ghana, Aguirre ya ejecutó sus primeros recortes oficiales al dar de baja a: Eduardo Águila, Íker Fimbres, Óscar García, Denzell García, Luis Gabriel Rey e Isaías Violante.

El calendario de México rumbo al debut mundialista

El partido de este sábado ante Australia en Los Ángeles funcionará como el examen final para los futbolistas en la tablita. Posteriormente, el Tri cerrará su preparación de la siguiente manera:

México vs. Australia (Amistoso) | Sábado 30 de mayo Entrega de la lista definitiva a la FIFA | Lunes 1 de junio México vs. Serbia (Último ensayo) | Jueves 4 de junio

México vs. Sudáfrica (Debut en el Mundial 2026) | Jueves 11 de junioMéxico iniciará su aventura mundialista como cabeza del Grupo A, sector que comparte junto a Sudáfrica, Corea del Sur y la República Checa. Jugando como locales, la exigencia de avanzar es absoluta, algo que el propio Aguirre reconoció sin rodeos: "Cuando vi el calendario y los partidos en casa, dije 'está de pechito' para no dejarla ir".