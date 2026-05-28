Mundial 2026: La joya de 250 millones de dólares con la que Estados Unidos humilla a México y Canadá

Mientras las selecciones de México y Canadá se preparan para afrontar el Mundial 2026 en instalaciones prestadas o compartidas, Estados Unidos ha decidido dar un golpe sobre la mesa. El gigante norteamericano recibirá la Copa del Mundo en su espectacular y nueva casa: un Centro Nacional de Entrenamiento valuado en 250 millones de dólares.

Este megaproyecto de la Federación de Futbol de Estados Unidos (USSF) abrió sus puertas en Fayetteville, Georgia (a 40 kilómetros de Atlanta), transformando por completo el panorama deportivo de la región. El complejo es una auténtica ciudad del futbol construida gracias a una donación inicial de 50 millones de dólares del empresario Arthur Blank, dueño del Atlanta United de la MLS y los Falcons de la NFL.

Radiografía del monstruo de la USSF: ¿Qué incluye?

Para entender la magnitud del nuevo búnker estadunidense, basta con revisar sus brutales especificaciones técnicas, inspiradas en los complejos de élite europeos como Clairefontaine (Francia) y St. George's Park (Inglaterra):

Terreno: 200 acres de extensión.

200 acres de extensión. Canchas de juego: 19 en total (13 de pasto natural en tres niveles, dos de césped artificial, dos de arena para futbol playa y dos techadas).

19 en total (13 de pasto natural en tres niveles, dos de césped artificial, dos de arena para futbol playa y dos techadas). Capacidad interna: 20 vestidores de última generación y 19 salas de reuniones tácticas.

20 vestidores de última generación y 19 salas de reuniones tácticas. Alto rendimiento: Un gimnasio de 929 metros cuadrados y una cocina con comedor industrial.

En 2014 nos recuperábamos en una tina de plástico con agua fría sobre el pavimento. Esto es la culminación. Estoy seguro de que los jugadores de antes soñaban con algo así", recordó el exdelantero Jozy Altidore tras recorrer el lugar.

El capitán Tyler Adams destacó la ventaja competitiva: "Cuando entrenas en instalaciones de la MLS, eres un invitado. Aquí tenemos los primeros derechos sobre todo".

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El doloroso contraste con México y Canadá

La desproporción en inversión enciende el debate de cara a la justa veraniega. México, que hará historia como el primer país en organizar tres Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026), se ha quedado notablemente rezagado.

El Tri concentrará sus operaciones en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Ciudad de México, un espacio ya existente, de uso compartido y cuya escala está muy lejos del nuevo imperio tecnológico estadunidense.

Canadá vive una realidad aún más austera. El país de la hoja de maple ni siquiera cuenta con un centro nacional de futbol equivalente; de hecho, solo dos selecciones tendrán su campamento base en territorio canadiense y bajo condiciones sumamente modestas.

"Desde mi oficina puedo ver el pasto crecer. Es la primera vez que me emociona verlo", lanzó JT Batson, CEO de la USSF, con orgullo.

Mientras tanto, en México y Canadá, esa vista del futuro sigue siendo una utopía.