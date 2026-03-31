La Selección Mexicana es castigada con más abucheos en el Soldier Field

La Selección Mexicana redondeó la fecha FIFA de marzo con duros abucheos. Después de la igualada 1-1 con Bélgica, los casi 60 mil espectadores en el Soldier Field de Chicago castigaron a los mexicanos en lo anímico.

Pese a que el equipo dirigido por Javier Aguirre dio mayor muestra de intensidad y destellos individuales respecto a lo exhibido el sábado ante Portugal (sin goles) , el público mexicano de Estados Unidos también dejó ver su reproche y alta exigencia a dos meses y medio del Mundial 2026.

Contra Portugal el sábado, los seguidores del Tricolor le cantaron el “olé” a sus propios jugadores, seguido de algunas expresiones para reprobar la sosa paridad sin goles en el Azteca.

Ahora en Chicago, con Bélgica (ranking 9 de la FIFA), México no libró la crítica. Tampoco los especialistas en redes sociales, como David Faitelson. El periodista de TUDN recibió insultos por señalar el funcionamiento de México en el primer tiempo.

“México ha tenido 45 minutos excepcionales, entre los mejores tres de la era Javier Aguirre”, expresó el periodista David Faitelson, en redes sociales.