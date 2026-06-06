La Selección Mexicana encamina a Guillermo Ochoa como capitán ¿será titular?

El 11 de junio ante Sudáfrica, en la inauguración del Mundial 2026, el debate sobre quién debe ser el titular de la portería en la Selección Mexicana tendrá por fin su respuesta. El favorito es Raúl Rangel, pero Guillermo Ochoa se erige hasta el momento como uno de los capitanes.

El Tala Rangel ha tenido el mando bajo los tres palos durante la recta final de preparación, mientras que Guillermo Ochoa pesa con su sexto llamado a un Mundial.

¿Se impondrá la jerarquía de Memo Ochoa?

Previo al entrenamiento abierto de la Selección Mexicana, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), destacó la presencia de Memo en una sesión de entrevistas exclusivas con FIFA y televisoras con derechos del Mundial.

Para este encuentro mediático, la FIFA exige que las figuras a entrevistar sean los capitanes de los combinados nacionales.

Y fue el turno de Guillermo Ochoa ante las cámaras. El meta del Limassol de Chipre ostenta una prestigiosa carrera tanto en México y con múltiples clubes de Europa. Además, es uno de los referentes del futbol mexicano que entra en la carpeta de favoritos de la FIFA, al destacar constantemente sus actuaciones de los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

En la baraja de porteros la complementa Carlos Acevedo. El portero de Santos Laguna se ha mantenido en el radar de Javier Aguirre y su cuerpo técnico, perlo la competencia interna con Luis Ángel Malagón (actualmente baja por lesión) solía descartarlo.

Otros capitanes de la Selección Mexicana son el defensa central César Montes, el contención Edson Álvarez y el lateral izquierdo Jesús Gallardo, pero el Tricolor designó a Memo Ochoa en el encuentro con FIFA, por lo que la titularidad en el día inaugural en el Estadio Ciudad de México sigue en la incógnita.

Al momento, el registro de partidos del Tala Rangel es de 14 juegos (fue el titular en el cierre de preparación, en el triunfo 5-1 ante Serbia). Mientras que Guillermo Ochoa presume 153, pero retomó actividad recientemente en el triunfo 1-0 contra Australia (30 de mayo), en Los Ángeles, luego de su última aparición en noviembre del 2024.