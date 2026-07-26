¡Podio histórico para México! Isaac del Toro conquista el tercer lugar del Tour de Francia 2026

Se acabó la espera y se rompió el mito. El ciclismo mexicano ha conquistado el escenario más sagrado del deporte de las bielas. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) resistió el embate de las últimas etapas alpinas, devoró los kilómetros finales y cruzó la meta en los Campos Elíseos para asegurar oficialmente el tercer lugar de la clasificación general del Tour de Francia 2026.

Con apenas 22 años y en su debut absoluto en las carreteras de la ronda francesa, el bajacaliforniano sube al podio de París escoltando al esloveno Tadej Pogacar y al belga Remco Evenepoel. Lo que durante décadas pareció una utopía reservada para las potencias europeas o colombianas, hoy es una realidad pintada de verde, blanco y rojo.

El fin de un vacío de más de tres décadas

Hasta el día de hoy, el techo de cristal del ciclismo de ruta mexicano en el Tour se llamaba Raúl Alcalá, cuyo histórico octavo lugar en las ediciones de 1989 y 1990 parecía inalcanzable. Del Toro no solo pulverizó ese registro, sino que además se consagra vistiendo el maillot blanco como el mejor corredor joven de la competencia, repitiendo la hazaña que el propio 'Duende' Alcalá logró en 1987, pero esta vez con el premio mayor del podio absoluto.

El mérito es doble al analizar el contexto. México ha carecido históricamente de una estructura sólida de ciclismo de ruta, canteras profundas o apoyo institucional continuo. El camino de Isaac —ganar el Tour de l’Avenir en 2023, saltar directo al WorldTour con el UAE y hoy asaltar el podio en París— es una anomalía absoluta impulsada por un talento descomunal y una mentalidad de acero.

El doblete de las Grandes Vueltas: Del Toro está en la élite

Este podio en los Campos Elíseos no es una casualidad de tres semanas; es la confirmación de un fenómeno global que ya había avisado al mundo un año antes. Con este resultado, Del Toro firma un encadenamiento histórico sin precedentes para el deporte latinoamericano:

Subcampeonato en el Giro de Italia 2025 : Conquistó el segundo puesto de la Corsa Rosa , ganando la mítica etapa de montaña en Bormio.

: Conquistó el segundo puesto de la , ganando la mítica etapa de montaña en Bormio. Liderazgo sólido : Defendió la maglia rosa de líder durante 11 jornadas consecutivas en su temporada previa.

: Defendió la de líder durante 11 jornadas consecutivas en su temporada previa. Hito histórico: Se convierte en el único ciclista mexicano en la historia con podios en dos de las tres Grandes Vueltas, lográndolo de forma consecutiva a los 21 y 22 años de edad.

El de Ensenada ya no es solo una promesa del ciclismo; es una realidad instalada en el Top 3 del ranking mundial de la UCI.

Isaac del Toro deslumbró al mundo del ciclismo al terminar segundo en el Giro de Italia en 2025. Reuters

¿Dónde se ubica esta proeza de Isaac del Toro en la historia de México?

Dimensionar lo ocurrido en las últimas tres semanas exige mirar hacia el Olimpo del deporte individual mexicano. El esfuerzo de más de 80 horas sobre la bicicleta y el sufrimiento en las cumbres alpinas colocan este logro a la par de las páginas más doradas del país:

Pureza física: Como Ana Guevara en el Mundial de París 2003, Del Toro desafió en solitario a las estructuras de las potencias mundiales.

Como Ana Guevara en el Mundial de París 2003, Del Toro desafió en solitario a las estructuras de las potencias mundiales. Mística y conquista: Como Lorena Ochoa en St. Andrews 2007, el ensenadense dominó el templo más exclusivo y tradicional de su disciplina.

Como Lorena Ochoa en St. Andrews 2007, el ensenadense dominó el templo más exclusivo y tradicional de su disciplina. Impacto cultural: El país entero madrugando para ver las etapas de montaña evoca de inmediato los mejores años de la Fernandomanía de 1981 o las mañanas de goles de Hugo Sánchez en Madrid.

El inicio de una nueva era con Isaac del Toro

Más allá de los números fríos, las 21 etapas de este Tour de Francia marcan un antes y un después. Isaac del Toro ha demostrado que el atleta mexicano puede competir, sufrir y vencer en la disciplina de resistencia más exigente del planeta.

El ciclismo tricolor ya no solo recuerda con nostalgia el siglo pasado; hoy tiene un presente brillante y un futuro enorme. París se rindió ante el originario de Ensenada, y el deporte mexicano tiene un nuevo héroe inmortal.