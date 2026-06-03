Selección de Estados Unidos: historia, títulos, datos y su mejor jugador histórico 

La historia de Estados Unidos en los Mundiales es una de las más atípicas del futbol. En 1930, sorprendieron al mundo llegando a semifinales, una marca que ninguna selección fuera de Europa o Sudamérica ha podido superar en casi un siglo. Sin embargo, tras el histórico "Milagro de Belo Horizonte" en 1950 (donde vencieron 1-0 a Inglaterra), el equipo entró en un apagón de 40 años sin calificar.

Su verdadero renacimiento ocurrió al organizar el Mundial de 1994, evento que rompió todos los récords de asistencia y sentó las bases de la MLS. Desde entonces, dejó de ser un "invitado" para convertirse en un competidor serio, destacando su victoria sobre México en 2002 (el famoso Dos a Cero) y su capacidad para avanzar de la fase de grupos en tres de los últimos cuatro mundiales.

Hoy, de cara al Mundial 2026, Estados Unidos ya no apuesta por jugadores amateurs o veteranos de la liga local; cuenta con su generación liderada por Christian Pulisic, con casi el 100% de su plantilla titular compitiendo en la élite europea. Su objetivo ya no es solo participar, sino validar en casa su estatus como potencia emergente.

DATO CURIOSO

Cuando Estados Unidos derrotó 1-0 a Inglaterra en 1950, el autor del gol, Joe Gaetjens, ¡ni siquiera era ciudadano estadounidense. Era un estudiante haitiano que lavaba platos en Nueva York y jugaba en la liga local. Lo invitaron porque necesitaban un delantero y "estaba disponible". Nunca se nacionalizó y años después regresó a Haití, donde desapareció trágicamente durante la dictadura de los Duvalier.

FIGURAS HISTÓRICAS

CHRISTIAN PULISIC

Christian Pulisic, actualmente estrella del AC Milan, es el máximo referente goleador de la Selección de Estados Unidos. Tiene 27 años, pero el derroche de talento con el equipo de las Barras y las Estrellas comenzó a los 17 años de edad, por lo que se convirtió en el estadounidense más joven en disputar eliminatorias mundialistas.

Mauricio Pochettino AFP

Con la Selección, Pulisic registra 84 partidos oficiales, 32 anotaciones y 19 asistencias. Ha disputado solamente un Mundial, el de Qatar 2022, donde jugó cuatro partidos y marcó un gol. Entre sus logros figuran tres títulos de la Liga de Naciones Concacaf.

DT. MAURICIO POCHETTINO

El argentino Mauricio Pochettino tomó las riendas de Estados Unidos en septiembre del 2024 tras su aventura como estratega en Europa, con equipos como el Espanyol, Southampton, Tottenham y Chelsea. Será el primer Mundial en el que dirija Pochettino, al tiempo que registra un balance de 10 victorias, un empate y siete derrotas con Estados Unidos.

FICHA TÉCNICA DE LA SELECCIÓN DE ESTADOS UNIDOS

Participaciones totales: 11 (1930, 1934, 1950, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2022).

Mejor posición histórica: Semifinalista / 3er Lugar (Uruguay 1930).

Mejor posición (Era Moderna): Cuartos de Final (Corea-Japón 2002).

Récord histórico (Partidos): 37 PJ | 9 PG | 8 PE | 20 PP.

Goles: 40 a favor | 66 en contra.

Máximo goleador en Mundiales: Landon Donovan (5 goles).

Jugador con más partidos: Landon Donovan (12 partidos).

Gol más rápido: Clint Dempsey (29 segundos vs. Ghana, 2014).

Racha de clasificaciones: 7 consecutivas (1990 - 2014).

Confederación: CONCACAF

CALENDARIO DE LA SELECCIÓN DE ESTADOS UNIDOS

12 de junio vs Paraguay (19:00 horas, Los Ángeles)

19 de junio vs Australia (13:00 horas, Seattle)

25 de junio vs Turquía (20:00 horas (Los Ángeles)

PRONÓSTICO

La selección estadounidense superará la fase grupos, pero se quedará en los 16vos de final.